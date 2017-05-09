Как Я Заработал 146$ За Апрель 2017!

Отправлено Сегодня, 19:41

Всем привет! Сегодня я поделюсь с Вами своим опытом, как я заработал на рекламе форекс 146$ в месяц.

Почему форекс? Трафик дорожает, поэтому разовое вознаграждение со сделки не столь интересно, как привлечь нового клиента и получать пожизненный процент с него. Такая же модель и на партнерских программах по хостингам, только чеки в форексе куда выше.

Что я делал:

1. Я выбрал партнерскую программу по форексу. Остановился на форексклаб , т.к. они работают с 1997 года, что дает нам гарантию.

2. Партнерская программа предлагает 2 варианта сотрудничества. Я выбрал первый вариант.

Вариант 1: Высокий процент вознаграждения. Платят пожизненно до 60% комиссии со всех сделок привлеченного мной клиента.

Вариант 2: До 800$ разово за каждого квалифицированного трейдера.

Бонус: платят до 5% комиссий от всех клиентов, которых привлек мой реферал.

3. Зарегистрировался в партнерской программе (указал свои данные, чтобы не возникло проблем при выводе).

4. По трафику, вначале я решил начать с контекстной рекламы Яндекс.Директ, но объявления отклонили. Нужно решать с модерацией, поэтому я отложил идею с контекстом и пошел в Google, вбив запрос “форумы по форексу” и “форумы по заработку”. Получилось в итоге 75 тематических форумов. Зарегистрироваться получилось на 43 форумах, не везде разрешали создавать топики, а где то банили в течение 2-х минут после поста. На форумах в нужных разделах я создал топики про форексклаб со своей реф.ссылкой.

Итого: за 9 часов работы у меня у меня получилось заработать 146$ за апрель 2017 года. Посмотрим сколько денег будет за май.

Скрин вознаграждений:

Спешите! Акция от форексклаб!

Если Вы планируете стать успешным инвестором, то можно получить 5000$ при регистрации!

При регистрации указывайте свои данные, чтобы не возникло проблем при выводе Ваших заработанных денег.

Преимущества:

+ Получите 100% гарантированную прибыль в долларах 9-12%!

+ Вы можете обменять в любой момент Ваши заработанные деньги по выгодному курсу доллара — на 29% ниже официальных котировок!

+ Ежемесячные бонусы клиентам до $10 000 каждому!

+ Мгновенный вывод средств!

+ Самая быстрая служба поддержки 24/7!

P.s. Всем желаю удачи и спасибо за внимание! Пробуйте, возможно Вы найдете еще более выгодную схему по заработку на партнерских программах по форексу.

Источник: qposhka.ru/как-я-заработал-146-за-апрель-2017-года-на-рек/

Сообщение отредактировал vipseoblog: Сегодня, 19:41