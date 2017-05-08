Умный копирайтинг для интернет-площадок

Здравствуйте, я Куманова Екатерина, мне 28 лет, я живу в городе космонавтики – Калуге.
Прошла 3 курса обучения у Юлии Волкодав, участвую в онлайн-вебинарах по копирайтингу, изучила множество книг известных авторов по написанию рекламных текстов, постоянно совершенствую свой писательский навык.
Я могу вам помочь:
- Если у вас есть товар или услуга, но нет оригинального продающего описания. Дополнительно занимаюсь неймингом – создаю оригинальные названия для физических товаров;
- Вы планируете создать сайт и вам нужен уникальный и качественный контент для страниц;
- У вас есть группа в соц сети и вам нужны для нее тексты;
- Вам нужен текст для привлечения новых клиентов (коммерческое предложение).
Напишу для вас:
- Текст для лэндинга;
- Пост для социальных сетей;
- Информационную статью и сео-текст;
- Продающий текст.
Мое портфолио https://www.fl.ru/us...katerina-volco/
Страница в контакте https://vk.com/id419268421
Эл. почта KumanovaE@yandex.ru