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Умный копирайтинг для интернет-площадок

Автор темы Екатерина Куманова, Вчера, 16:49

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#1 Екатерина Куманова

Екатерина Куманова

    Новичок

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  • Страна, Город:
    Россия, Калуга
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 16:49

Здравствуйте, я Куманова Екатерина, мне 28 лет, я живу в городе космонавтики – Калуге.

Прошла 3 курса обучения у Юлии Волкодав, участвую в онлайн-вебинарах по копирайтингу, изучила множество книг известных авторов по написанию рекламных текстов, постоянно совершенствую свой писательский навык.

Я могу вам помочь:

  1. Если у вас есть товар или услуга, но нет оригинального продающего описания. Дополнительно занимаюсь неймингом – создаю оригинальные названия для физических товаров;
  2. Вы планируете создать сайт и вам нужен уникальный и качественный контент для страниц;
  3. У вас есть группа в соц сети и вам нужны для нее тексты;
  4. Вам нужен текст для привлечения новых клиентов (коммерческое предложение).

Напишу для вас:

  • Текст для лэндинга;
  • Пост для социальных сетей;
  • Информационную статью и сео-текст;
  • Продающий текст.

Мое портфолио https://www.fl.ru/us...katerina-volco/

Страница в контакте https://vk.com/id419268421

Эл. почта KumanovaE@yandex.ru

 


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