Умный копирайтинг для интернет-площадок

Здравствуйте, я Куманова Екатерина, мне 28 лет, я живу в городе космонавтики – Калуге.

Прошла 3 курса обучения у Юлии Волкодав, участвую в онлайн-вебинарах по копирайтингу, изучила множество книг известных авторов по написанию рекламных текстов, постоянно совершенствую свой писательский навык.

Я могу вам помочь:

Если у вас есть товар или услуга, но нет оригинального продающего описания. Дополнительно занимаюсь неймингом – создаю оригинальные названия для физических товаров;

Вы планируете создать сайт и вам нужен уникальный и качественный контент для страниц;

У вас есть группа в соц сети и вам нужны для нее тексты;