Бесплатный аудит + усиление Landing Page

Отправлено Сегодня, 09:16

Добрый день, коллеги.

Если у вас есть лендинг или полулендинг, и вы хотели бы выжимать из него максимум – мое предложение для вас.

Я готова БЕСПЛАТНО проанализировать ваш ленд и рассказать вам, как его можно усилить. То есть, как вы сможете получать больше лидов/прибыли без дополнительных затрат на рекламу.

В аудите буду опираться на данные Яндекс Метрики и Google Analytics по вашему сайту (я сертифицированный копирайтер-аналитик). Не буду рассказывать, что не нравится лично мне – вместо этого расскажу, что не нравится вашей ЦА. И почему она не покупает/покупает не так охотно, как могла бы.

Оставляю за собой право предлагать платные решения ваших проблем. Но сам аудит бесплатный и ни к чему вас не обязывает.

Свяжитесь со мной в Skype: mertsmary

или по E-mail: mertsmary@gmail.com

P.S. Количество мест на бесплатный аудит ограничено. Чем раньше вы со мной свяжетесь – тем больше шансов, что я смогу вам помочь.

Сообщение отредактировал Мария Мерц: Сегодня, 09:17