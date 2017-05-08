Перейти к содержимому

Фотография

Бесплатный аудит + усиление Landing Page

Автор темы Мария Мерц, Сегодня, 09:16

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Мария Мерц

Мария Мерц

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
1
Обычный
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 09:16

Добрый день, коллеги.

 

Если у вас есть лендинг или полулендинг, и вы хотели бы выжимать из него максимум – мое предложение для вас.

 

Я готова БЕСПЛАТНО проанализировать ваш ленд и рассказать вам, как его можно усилить. То есть, как вы сможете получать больше лидов/прибыли без дополнительных затрат на рекламу.

В аудите буду опираться на данные Яндекс Метрики и Google Analytics по вашему сайту (я сертифицированный копирайтер-аналитик). Не буду рассказывать, что не нравится лично мне – вместо этого расскажу, что не нравится вашей ЦА. И почему она не покупает/покупает не так охотно, как могла бы.

Оставляю за собой право предлагать платные решения ваших проблем. Но сам аудит бесплатный и ни к чему вас не обязывает.

 

Свяжитесь со мной в Skype: mertsmary

или по E-mail: mertsmary@gmail.com

 

P.S. Количество мест на бесплатный аудит ограничено. Чем раньше вы со мной свяжетесь – тем больше шансов, что я смогу вам помочь.


Сообщение отредактировал Мария Мерц: Сегодня, 09:17

  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума