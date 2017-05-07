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На выборах во Франции - победила... Меркель!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:51

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 23:51

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Что ни говори, но от информационной промывки мозгов могут страдать не только "туземцы", вроде украинцев (заменено фильтром нецензурных слов), но и "высшая раса", в данном случае - лягушатники-французы. Как говорится, чарам зомби-СМИ - все нации и возрасты покорны. Ничем иным победу "полного политического нуля" - Макрона, на выборах президента Франции, объяснить нельзя!
       
С таким же успехом можно было бы выставить кандидатом говорящую макаку, и если при этом из каждого утюга будут 24 часа в сутки 7 дней в неделю нестись призывы голосовать за эту макаку, и НЕ голосовать за ее противника (будь он хоть тысячу раз гением), демос схавает!
     
В общем, поздравляю вас, лягушатники! Вы второй раз менее чем за сто лет, без боя и сопротивления, легли под Германию! Какой там, нахрен, Макарон?! 
Бабушка канцлерина Меркель будет далее рулить Францией. А самой Меркелью - рулят глобалисты и наднациональные ТНК.
      
Жалко ли мне французов? Нет, не жалко! Как не жалко и украинцев (заменено фильтром нецензурных слов)...
Ибо и те, и другие - сами, собственными руками затянули себе на шее удавку!
Поздравляю Франция, ты - в жопе!

       
       
        

 


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