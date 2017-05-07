На выборах во Франции - победила... Меркель!

Отправлено Вчера, 23:51





Что ни говори, но от информационной промывки мозгов могут страдать не только "туземцы", вроде украинцев (заменено фильтром нецензурных слов), но и "высшая раса", в данном случае - лягушатники-французы. Как говорится, чарам зомби-СМИ - все нации и возрасты покорны. Ничем иным победу "полного политического нуля" - Макрона, на выборах президента Франции, объяснить нельзя!

С таким же успехом можно было бы выставить кандидатом говорящую макаку, и если при этом из каждого утюга будут 24 часа в сутки 7 дней в неделю нестись призывы голосовать за эту макаку, и НЕ голосовать за ее противника (будь он хоть тысячу раз гением), демос схавает!

В общем, поздравляю вас, лягушатники! Вы второй раз менее чем за сто лет, без боя и сопротивления, легли под Германию! Какой там, нахрен, Макарон?!

Бабушка канцлерина Меркель будет далее рулить Францией. А самой Меркелью - рулят глобалисты и наднациональные ТНК.

Жалко ли мне французов? Нет, не жалко! Как не жалко и украинцев (заменено фильтром нецензурных слов)...

Ибо и те, и другие - сами, собственными руками затянули себе на шее удавку!

Поздравляю Франция, ты - в жопе!





