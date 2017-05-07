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Pamm школа-новый форекс конкурс с большими призами

Автор темы treider1458, Сегодня, 10:00

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#1 treider1458

treider1458

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Отправлено Сегодня, 10:00


Pamm школа-новый форекс конкурс с большими призами



ForexCup приглашает присоединиться к участникам нового бесплатного Форекс конкурса на демо-счетах «PAMM Школа». Особенностью данного конкурса является то, что призовой фонд вырос до 4000$, и теперь 20 лучших участников по итогам соревнования получат PAMM STP счета в управление и право участвовать в новом конкурсе для PAMM счетов. Новая школа пройдет с 15 мая по 23 июня 2017 г.

 

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Что вам необходимо знать о «PAMM Школе»:

  • участие бесплатное;
  • даты проведения: 15 мая - 23 июня 2017 г.;
  • регистрация: 28 апреля - 28 мая  2017 г.;
  • призовой фонд: 4000 USD;
  • стартовый депозит: 200 USD;
  • призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;
  • требования для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20% и совершить по меньшей мере 10 сделок.
  • локирование: разрешено;
  • использование советников: разрешено;
  • максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 5;
  • Минимальный и максимальный размер ордера: 0.01 лота;
  • плечо: 1 к 100;
  • маржин колл: 100%;
  • стоп аут: 50%;
  • тип счета: demo (competition) ECN – __https://support.fxop...3/523/ecn-schet (подробнее о ECN счетах).


Обратите внимание на два ограничения:

  • призер конкурса, желающий участвовать в последующих конкурсах «PAMM Школа», должен пропустить один конкурс;
  • участник может попасть в число победителей и получить приз не более двух раз во всех школах, которые проводились на ForexCup.


 

* Обратите внимание, что 200 USD, зачисляемые призерам конкурса на инвестиционный счет, — это невыводимые призовые деньги, которые могут быть использованы только для открытия PAMM STP счета. Все паммы призеров будут участвовать в новом PAMM   конкурсе, который стартует в июле. Для попадания в рейтинг нового конкурса просадка на PAMM счете не должна опускатьcя больше 20%.

[B]

Подробнее  о условиях читаем на сайте ForexCup  https://clck.ru/B5fXt
 

 


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