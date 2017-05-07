Отправлено Сегодня, 10:00



Pamm школа-новый форекс конкурс с большими призами







ForexCup приглашает присоединиться к участникам нового бесплатного Форекс конкурса на демо-счетах «PAMM Школа». Особенностью данного конкурса является то, что призовой фонд вырос до 4000$, и теперь 20 лучших участников по итогам соревнования получат PAMM STP счета в управление и право участвовать в новом конкурсе для PAMM счетов. Новая школа пройдет с 15 мая по 23 июня 2017 г.















Что вам необходимо знать о «PAMM Школе»:





участие бесплатное ;



; даты проведения: 15 мая - 23 июня 2017 г.;



15 мая - 23 июня 2017 г.; регистрация: 28 апреля - 28 мая 2017 г.;



28 апреля - 28 мая 2017 г.; призовой фонд: 4000 USD;



4000 USD; стартовый депозит: 200 USD;



200 USD; призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;



каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*; требования для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20% и совершить по меньшей мере 10 сделок.



необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20% и совершить по меньшей мере 10 сделок. локирование: разрешено;



разрешено; использование советников: разрешено;



разрешено; максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 5;



5; Минимальный и максимальный размер ордера: 0.01 лота;



0.01 лота; плечо: 1 к 100;



1 к 100; маржин колл: 100%;



100%; стоп аут: 50%;



50%; тип счета: demo (competition) ECN – __https://support.fxop...3/523/ecn-schet (подробнее о ECN счетах).

Обратите внимание на два ограничения:

призер конкурса, желающий участвовать в последующих конкурсах «PAMM Школа», должен пропустить один конкурс;



участник может попасть в число победителей и получить приз не более двух раз во всех школах, которые проводились на ForexCup.