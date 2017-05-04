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Offers.pro - рекламная сеть CPA - создаём лучшие условия!

Автор темы alexofferspro, Вчера, 14:56

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#1 alexofferspro

alexofferspro

    Новичок

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Отправлено Вчера, 14:56

 

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Offers.pro – товарная партнерская сеть, работаем с 2016 года. Взаимодействие с рекламодателем осуществляется по модели CPA. Мы помогаем партнерам выгодно монетизировать трафик, а рекламодателям получать целевых клиентов с помощью большого выбора инструментов и промо материалов. Вебмастерам с объемами, мы готовы предоставить индивидуальные условия, уменьшение холда и досрочные выплаты.

 

Геолокация офферов:

  • Россия
  • Беларусь
  • Украина
  • Молдова
  • Грузия
  • Армения
  • Казахстан
  • Киргизия
  • Азербайджан
  • Литва
  • Латвия
  • Германия
Инструменты сервиса:
  • API заказа в CPA
  • Тонкая настройка Postback и Trafficback
  • Более 20 фильтров статистики
  • Одновременное тестирование более двух лендингов
  • Выбор между редиректом и прямой ссылки на поток
  • Промо-материалы: картинки, текст, лендинги, баннеры
  • Передача аналитики с Яндекс.Метрики, ВКонтакте, Google Analytics,  Facebook, mail.ru в личный кабинет
  • Парковка доменов
Работая вместе с нами, Вы получаете:
  • Персональную поддержку
  • Индивидуальные условия для каждого вебмастера
  • Удобную систему мониторинга
  • Снижение холда
  • Ежедневные выплаты
  • CashBack  8% от суммы получаемых выплат в месяц - NEW!!!
  • 200+ офферов, каждый день добавляется по 5-10 офферов, есть эксклюзывы!
  • Свой колл-центр, 24/7

Контакты:

Почта:  alex.offers.pro@gmail.com
Skype: alex.offers.pro
ICQ: 99967067

 

Всем профита!

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