Offers.pro - рекламная сеть CPA - создаём лучшие условия!

Offers.pro – товарная партнерская сеть, работаем с 2016 года. Взаимодействие с рекламодателем осуществляется по модели CPA. Мы помогаем партнерам выгодно монетизировать трафик, а рекламодателям получать целевых клиентов с помощью большого выбора инструментов и промо материалов. Вебмастерам с объемами, мы готовы предоставить индивидуальные условия, уменьшение холда и досрочные выплаты.
Геолокация офферов:
- Россия
- Беларусь
- Украина
- Молдова
- Грузия
- Армения
- Казахстан
- Киргизия
- Азербайджан
- Литва
- Латвия
- Германия
- API заказа в CPA
- Тонкая настройка Postback и Trafficback
- Более 20 фильтров статистики
- Одновременное тестирование более двух лендингов
- Выбор между редиректом и прямой ссылки на поток
- Промо-материалы: картинки, текст, лендинги, баннеры
- Передача аналитики с Яндекс.Метрики, ВКонтакте, Google Analytics, Facebook, mail.ru в личный кабинет
- Парковка доменов
- Персональную поддержку
- Индивидуальные условия для каждого вебмастера
- Удобную систему мониторинга
- Снижение холда
- Ежедневные выплаты
- CashBack 8% от суммы получаемых выплат в месяц - NEW!!!
- 200+ офферов, каждый день добавляется по 5-10 офферов, есть эксклюзывы!
- Свой колл-центр, 24/7
Контакты:
Почта: alex.offers.pro@gmail.com
Skype: alex.offers.pro
ICQ: 99967067