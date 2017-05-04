Белая схема ежедневного дохода для каждого

Отправлено Вчера, 10:29

Здравствуйте!



Представляю схему по работе с одной из социальных сетей, приносящую ежедневный доход на сливе дейтинг трафика, который конвертируем на партнерке смс платежей. Вся работа полностью автоматизирована софтом. От Вас потребуется изучить мануал, который подробно раскрывает все настройки схемы более чем на 45 стр., со скринами каждого шага, затем произвести настройки в соц. сети и в софте, после чего запустить софт и обновлять статистику на ПП.



Схема не связана:



-со спамом;

-с группами в соц. сети;

-с махинациями и обманом;

-продажами чего либо;

-вашей активной позицией в соц. сети для получения трафика.





Полностью белая схема. Помимо всего прочего, при желании можно добывать не только дейтинг трафик и работать не только в сфере смс платежей. Данная схема пришла в голову сама собой на основе тестирования смежных схем, поэтому цену не загибаю, пользуйтесь.



Для работы потребуется ПК с мин. характеристиками по железу (хватит бюджетного нетбука), либо VPS с мин. характеристиками. Специализированных знаний не требуется - изучить мануал и перейти к действиям.







Ниже мои результаты работы на 10 аккаунтах:







Полная автоматизация. Если подойдете к теме серьезно, кол-во потоков со временем можно увеличить и соответственно объемы трафика :popcorn:



Для старта работы потребуются вложения 900 рублей.





Стоимость схемы 1000 руб.



Контакты для связи:



icq170481

maxmiran@yandex.ru





По мере возможности буду радовать новыми плюшками в обновлениях