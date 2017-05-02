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Ищу партнера(ов) в области электронной коммерции и инфобизнеса

Автор темы SysLink, 02 Май 2017 18:28

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#1 SysLink

SysLink

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Отправлено 02 Май 2017 - 18:28

Здравствуйте, коллеги!

 

Хочу найти партнера(ов), а точнее собрать хорошую команду, для продвижения коучингов, тренингов, возможно даже курсов и т.д., в области электронной коммерции (создание и продвижение интернет-магазинов).

 

О себе:

С рынком электронной коммерции знаком очень хорошо. Прошел путь от начинающего интернет-предпринимателя и маленького интернет-магазина, до большого магазина оборотом более миллиарда рублей. Короче говоря, есть реальный и большой опыт - более 10 лет в этой области. Однако, в инфобизнесе, серьезного опыта нет (массового). Есть опыт работы с интернет-предпринимателями, но сугубо индивидуально.

 

Чего хотелось бы:

Уйти в более массовый сегмент, уменьшая количество индивидуальной работы и переходя к групповым тренингам и курсам. Хочу найти единомышленников, в идеале у кого есть опыт в электронной коммерции, а особенно в инфобизнесе. Командная работа, как правило, более продуктивная, нежели заниматься этим в одиночку.

 

В общем, если есть единомышленники – пишите в личку, обсудим!


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