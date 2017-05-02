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1000 полезных ссылок для инфобизнесмена и партнёра инфопродаж

Автор темы Asdfg, Вчера, 06:11

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В теме одно сообщение

#1 Asdfg

Asdfg

    Ученик

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Обычный

Отправлено Вчера, 06:11

Друзья, на просторах Сети обнаружена весьма ценная бесплатная книжка - 
 
"1000 ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ИНФОБИЗНЕСМЕНА И ПАРТНЕРА ИНФОПРОДАЖ".
 
Там вообще все необходимые сервисы и сайты!
 
84244bc054854d87a99c733f93796182.jpg  537aa0fb02be4a80b1a984a025726a42.jpg
 
Истинный клад для любого, кто занимается добычей денег в Интернете!
 
И, как ни странно, для тех, кто никак не связан с этим - тоже.
 
Например, разделы "Антивирусы и безопасность", "Поиск по картинкам", "Проверка правильности текстов", "Конвертеры различные" - это вообще для всех.
 
Смотрите сами - там в Оглавлении много пунктов. Кстати, и ссылок там значительно больше, чем 1000.
 
Книжка распространяется по подписке, но это тот случай, когда ВЫ САМИ ЗАХОТИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ - потому что книжка постоянно ОБНОВЛЯЕТСЯ, ссылок там становится всё больше и больше, а обновления ненавязчиво приходят на почту.
 
Всё абсолютно бесплатно.
 
А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ: на этой бесплатной книжке можно заработать партнерам!
Как? Сходите по обоим ссылкам - станет всё понятно:
 

Описание и оглавление книжки:  http://money-internet.info/ssylki.htm

Описание партнерки: https://glopart.ru/public/175120

 

 


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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 08:40

Ностальгия.
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