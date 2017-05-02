1000 полезных ссылок для инфобизнесмена и партнёра инфопродаж

Отправлено Вчера, 06:11

Друзья, на просторах Сети обнаружена весьма ценная бесплатная книжка -

"1000 ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ИНФОБИЗНЕСМЕНА И ПАРТНЕРА ИНФОПРОДАЖ".

Там вообще все необходимые сервисы и сайты!

Истинный клад для любого, кто занимается добычей денег в Интернете!

И, как ни странно, для тех, кто никак не связан с этим - тоже.

Например, разделы "Антивирусы и безопасность", "Поиск по картинкам", "Проверка правильности текстов", "Конвертеры различные" - это вообще для всех.

Смотрите сами - там в Оглавлении много пунктов. Кстати, и ссылок там значительно больше, чем 1000.

Книжка распространяется по подписке, но это тот случай, когда ВЫ САМИ ЗАХОТИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ - потому что книжка постоянно ОБНОВЛЯЕТСЯ, ссылок там становится всё больше и больше, а обновления ненавязчиво приходят на почту.

Всё абсолютно бесплатно.

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ: на этой бесплатной книжке можно заработать партнерам!

Как? Сходите по обоим ссылкам - станет всё понятно: