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1000 полезных ссылок для инфобизнесмена и партнера инфопродаж

Автор темы Asdfg, Вчера, 06:07

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#1 Asdfg

Asdfg

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Отправлено Вчера, 06:07

Друзья, на просторах Сети обнаружена весьма ценная бесплатная книжка - 

 

"1000 ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ИНФОБИЗНЕСМЕНА И ПАРТНЕРА ИНФОПРОДАЖ".

 

Там вообще все необходимые сервисы и сайты!

 

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Истинный клад для любого, кто занимается добычей денег в Интернете!

 

И, как ни странно, для тех, кто никак не связан с этим - тоже.

 

Например, разделы "Антивирусы и безопасность", "Поиск по картинкам", "Проверка правильности текстов", "Конвертеры различные" - это вообще для всех.

 

Смотрите сами - там в Оглавлении много пунктов. Кстати, и ссылок там значительно больше, чем 1000.

 

Книжка распространяется по подписке, но это тот случай, когда ВЫ САМИ ЗАХОТИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ - потому что книжка постоянно ОБНОВЛЯЕТСЯ, ссылок там становится всё больше и больше, а обновления ненавязчиво приходят на почту.

 

Всё абсолютно бесплатно.

 

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ: на этой бесплатной книжке можно заработать партнерам!

Как? Сходите по обоим ссылкам - станет всё понятно:

 

Описание и оглавление книжки: http://money-internet.info/ssylki.htm

Описание партнерки: https://glopart.ru/public/175120

 

 


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