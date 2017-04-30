Если инфобизнесмен - инвалид?

Отправлено Сегодня, 21:45

Допустим есть человек-инвалид, который хочет заняться инфобизнесом в интернете. Ходит такой человек "на палочке", то есть с тростью. Он хочет записывать живые видео, но не знает как на такую его проблему будет реагировать его целевая аудитория, что в результате может повлиять на его доход в худшую сторону.



Народ, кто как считает, при записи живых видео ему лучше скрывать свою проблему со здоровьем или нет?

Например, можно снимать ролики не в полный рост, чтобы небыло видно трости или на момент съемки отставить ее в сторону и терпеть боль.

