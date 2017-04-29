LEOexchanger – автоматический обмен Bitcoin/Приват24/BTC-e/OK/Payeer/A

Отправлено Вчера, 15:36

Уважаемые пользователи криптовалют и разных платежных систем! Рады представить Вашему вниманию сервис LEOexchanger.top. Мы поможем Вам продать, купить и обменять Вашу валюту на максимально выгодных для Вас условиях и по оптимальному курсу!

LEOexchanger станет оптимальным решением для тех, кому надо купить или продать криптовалюту, обменять один вид электронных денег на другой с минимальными потерями. Наша цель это быстрый обмен электронных валют, доступность денег в любой стране мира и предоставление лучшего качества обслуживания.

LEOexchanger осуществляет обмены между:

· Bitcoin

· BTC-e USD

· Яндекс Деньги

· Приват24

· OKPAY

· Payeer

· ADVANCED CASH

· Visa/Master Card

Со временем будут добавлены другие платежные системы.

Все направления, кроме ввода/вывода на карты Visa/Master Card, обрабатываются в автоматическом режиме.

Зачисление криптовалюты осуществляется в течении 1 часа. Отправка средств на электронные кошельки и криптовалюту - мгновенно. Прием и обработка заявок осуществляется круглосуточно без выходных и праздничных дней!

Для постоянных клиентов предусмотрены скидки, подробнее тут: СКИДКИ

Для тех, кто хочет заработать на обменах, мы сделали партнерскую программу. Подробнее можете ознакомиться тут: Партнерская программа