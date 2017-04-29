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LEOexchanger – автоматический обмен Bitcoin/Приват24/BTC-e/OK/Payeer/A

Автор темы LEOexchanger, Вчера, 15:36

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#1 LEOexchanger

LEOexchanger

    Новичок

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Отправлено Вчера, 15:36

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Уважаемые пользователи криптовалют и разных платежных систем! Рады представить Вашему вниманию сервис LEOexchanger.top. Мы поможем Вам продать, купить и обменять Вашу валюту на максимально выгодных для Вас условиях и по оптимальному курсу!

 

LEOexchanger станет оптимальным решением для тех, кому надо купить или продать криптовалюту, обменять один вид электронных денег на другой с минимальными потерями. Наша цель это быстрый обмен электронных валют, доступность денег в любой стране мира и предоставление лучшего качества обслуживания.

 

LEOexchanger осуществляет обмены между:

 

·         Bitcoin

·         BTC-e USD

·         Яндекс Деньги

·         Приват24

·         OKPAY

·         Payeer

·         ADVANCED CASH

·         Visa/Master Card

 

Со временем будут добавлены другие платежные системы.

 

Все направления, кроме ввода/вывода на карты Visa/Master Card, обрабатываются в автоматическом режиме.

Зачисление криптовалюты осуществляется в течении 1 часа. Отправка средств на электронные кошельки и криптовалюту - мгновенно. Прием и обработка заявок осуществляется круглосуточно без выходных и праздничных дней!

 

Для постоянных клиентов предусмотрены скидки, подробнее тут: СКИДКИ

 

Для тех, кто хочет заработать на обменах, мы сделали партнерскую программу. Подробнее можете ознакомиться тут: Партнерская программа

 

 


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