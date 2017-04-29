Курс развития осознанности «Осознанность в жизни за 9 недель»

Отправлено Сегодня, 08:35

Групповая проработка книги "Осознанность: Как обрести гармонию в нашем безумном мире" на базе сервиса SmartProgress.

В процессе будем вместе становиться более осознанными людьми, лучше видеть и ярче ощущать реальность, а также поработаем с негативным эмоциями.

Будет одновременно и полезно и приятно. Что, согласитесь, бывает не так часто

Что говорят научные исследования:

Практика осознанности тренирует отделы мозга, отвечающие за сочувствие и сострадание (что улучшает отношения с другими людьми и самим собой), повышает уровень счастья (доказано опытным путём!) и укрепляет иммунную систему (снижение уровня смертности и заболеваний, повышение уровня антител в крови), излечивает от депрессии и снижает потребность в антидепрессантах (что вполне логично), а также развивает целеустремлённость (навык концентрации на своих целях и важных делах), эмоциональную устойчивость (снижение уровня стресса и повышение контроля), автономность (способность уделять внимание наиболее важным для себя делам, а не идти на поводу у окружающих).

Длительность: 9 недель

Старт: 8 мая



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Сообщение отредактировал Never Lex: Сегодня, 08:35