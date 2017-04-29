Перейти к содержимому

Фотография

Курс развития осознанности «Осознанность в жизни за 9 недель»

Автор темы Never Lex, Сегодня, 08:35
осознанность внимание медитация

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Never Lex

Never Lex

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 2 267 сообщений
964
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Украина, Чернигов
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 08:35

Групповая проработка книги "Осознанность: Как обрести гармонию в нашем безумном мире" на базе сервиса SmartProgress.

 

В процессе будем вместе становиться более осознанными людьми, лучше видеть и ярче ощущать реальность, а также поработаем с негативным эмоциями.

 

Будет одновременно и полезно и приятно. Что, согласитесь, бывает не так часто :)

 

Что говорят научные исследования:
Практика осознанности тренирует отделы мозга, отвечающие за сочувствие и сострадание (что улучшает отношения с другими людьми и самим собой), повышает уровень счастья (доказано опытным путём!) и укрепляет иммунную систему (снижение уровня смертности и заболеваний, повышение уровня антител в крови), излечивает от депрессии и снижает потребность в антидепрессантах (что вполне логично), а также развивает целеустремлённость (навык концентрации на своих целях и важных делах), эмоциональную устойчивость (снижение уровня стресса и повышение контроля), автономность (способность уделять внимание наиболее важным для себя делам, а не идти на поводу у окружающих). 

 

Длительность: 9 недель

 

Старт: 8 мая
 
Ссылки:


Сообщение отредактировал Never Lex: Сегодня, 08:35

  • 0
Инструмент для бизнеса: Быстрый приём заказа с JSale
Все сервисы для покупки ссылок: Покупка ссылок для продвижения
Блог: Заметки вебмастера самоучки
На правах рекламы

Обратно в Релизы инфотоваров



Темы с аналогичным тегами осознанность, внимание, медитация

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Информационные товары
  4. Релизы инфотоваров
  5. Правила форума