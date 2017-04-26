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Бизнес Игры: обмен опытом, кейсами, связями, партнёрство

Автор темы lingvista, Сегодня, 10:06
бизнес в интернете заработок в интернете обмен опытом бизнес идеи кейсы для заработка

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

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53
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 10:06

Олимпийские бизнес-игры состоятся в мае. Конечно же, в Сочи!

 

Участники за 3 дня получат концентрат опыта от предпринимателей с суммарным оборотом более 100 млн.рублей за 2016 год.

 

Это будет тусовка Практиков! С обменом кейсами, опытом, знаниями, связями...

Только польза.

Только правда.

 

За любым проектом стоят горы ошибок и миллионы рублей, "слитых в унитаз".  Спикеры конференции готовы признать свои ошибки и рассказать о том, как их избежать.

 

Для кого мероприятие?

 

- Для начинающих предпринимателей, которые определили своё направление и хотят стать настоящими олимпийцами.
- Для опытных "спортсменов", которые уже добились результатов. Вы получите мощную тренировку.
- Для тех, кто ещё не выбрал свой "спорт". Вы сможете найти себе единомышленников и, возможно, партнёров.

 

Конференция поможет тем, кто на пике вдохновения взлететь ещё выше;

тем, кто на стадии выгорания, получить второе дыхание и выйти на пик вдохновения - со всеми вытекающими :)

 

Что будет в программе?

 

Image 016.png

 

Из воды - только Чёрное море ;)

 

Спикеров можно условно поделить на 2 типа:

Image 017.png

 

15 мая Вы улетите из Сочи с исписанными “до дыр” рабочими тетрадями и четким планом на внедрение самых работающих стратегий в 2017 году.

 

Успех в бизнесе, как и в спорте, держится на маленьких секретах и фишках.
 

Спикеров выбирали по принципу: имеет действительно серьезный результат + умеет объяснять, как он этого достиг.

 

Бизнес в Интернете многолик. В какой бы нише вы ни работали или только собираетесь работать, полезно будет послушать людей, демонстрирующих РЕЗУЛЬТАТЫ.

 

Назову лишь несколько имён, чтобы было понятно, насколько широк будет обхват бизнес-направлений на конференции.

 

Яросла Брин.

 

Автор самого быстроразвивающегося Youtube канала в нише Фитнес.
Автор быстроразвивающегося Instagram в нише Диетология.

 

Алик Арсланов.

 

Соорганизатор первого выступления Роберта Кийосаки в Москве, на которое было продано 6000 билетов, благодаря интернет-маркетингу.


Руководит самым крупным во вселенной агентством по продвижению в Instagram «InstaTime» (Более 30 агентств по РФ и миру).


В 2017 году агентство привлекло в общей сложности 8 100 000 подписчиков на аккаунты 150 клиентов, с помощью уникальной технологии.


Владелец сети пабликов в Instagram, которая была раскручена за 3 месяца с нуля до 1,5 млн подписчиков.


[Кейс] Как создать самую крупную во вселенной компанию по продвижению в Instagram (30 агенств по миру и РФ).

 

Анна Черепанина.

 

Instagram-блогер, инвестор, путешественница.


Автор проекта «Деньги в Благости».

За год создала бизнес, о котором мечтала 6 лет.


Бесплатно раскрутила свой аккаунт с 400 до 80 000 подписчиков.


Эксперт по проведению марафонов в Инстаграме.


[Кейс] С 342 до 70 000 фанатов в Инстаграме за 1 год + более 500 тыс.выручки.

 

Иван Ламарев.

 

Автор проекта "Чтение характера по лицу".


За 1 год плотной работы вывел проект в ежемесячную прибыль в миллион рублей.


Ненасытный путешественник.

Посетил более 20 стран, имеет несколько бизнесов, которыми управляет удаленно, также консультирует крупный бизнес.


[Кейс] 1.5 млн руб. чистой прибыли в месяц, в сложной и новой нише "Чтение характера по лицу - Физиогномика", на любимом деле без лендингов, рассылок, реклам и прочих стандартных приемов, только за счет качества услуги.

 

Полный список спикеров и регистрация здесь >>>

 

Image 020.png

 

Удачи!

 


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