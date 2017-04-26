Бизнес Игры: обмен опытом, кейсами, связями, партнёрство

Отправлено Сегодня, 10:06

Олимпийские бизнес-игры состоятся в мае. Конечно же, в Сочи!

Участники за 3 дня получат концентрат опыта от предпринимателей с суммарным оборотом более 100 млн.рублей за 2016 год.

Это будет тусовка Практиков! С обменом кейсами, опытом, знаниями, связями...

Только польза.

Только правда.

За любым проектом стоят горы ошибок и миллионы рублей, "слитых в унитаз". Спикеры конференции готовы признать свои ошибки и рассказать о том, как их избежать.

Для кого мероприятие?

- Для начинающих предпринимателей, которые определили своё направление и хотят стать настоящими олимпийцами.

- Для опытных "спортсменов", которые уже добились результатов. Вы получите мощную тренировку.

- Для тех, кто ещё не выбрал свой "спорт". Вы сможете найти себе единомышленников и, возможно, партнёров.

Конференция поможет тем, кто на пике вдохновения взлететь ещё выше;

тем, кто на стадии выгорания, получить второе дыхание и выйти на пик вдохновения - со всеми вытекающими

Что будет в программе?

Из воды - только Чёрное море

Спикеров можно условно поделить на 2 типа:

15 мая Вы улетите из Сочи с исписанными “до дыр” рабочими тетрадями и четким планом на внедрение самых работающих стратегий в 2017 году.

Успех в бизнесе, как и в спорте, держится на маленьких секретах и фишках.



Спикеров выбирали по принципу: имеет действительно серьезный результат + умеет объяснять, как он этого достиг.

Бизнес в Интернете многолик. В какой бы нише вы ни работали или только собираетесь работать, полезно будет послушать людей, демонстрирующих РЕЗУЛЬТАТЫ.

Назову лишь несколько имён, чтобы было понятно, насколько широк будет обхват бизнес-направлений на конференции.

Яросла Брин.

Автор самого быстроразвивающегося Youtube канала в нише Фитнес.

Автор быстроразвивающегося Instagram в нише Диетология.

Алик Арсланов.

Соорганизатор первого выступления Роберта Кийосаки в Москве, на которое было продано 6000 билетов, благодаря интернет-маркетингу.

Руководит самым крупным во вселенной агентством по продвижению в Instagram «InstaTime» (Более 30 агентств по РФ и миру).

В 2017 году агентство привлекло в общей сложности 8 100 000 подписчиков на аккаунты 150 клиентов, с помощью уникальной технологии.

Владелец сети пабликов в Instagram, которая была раскручена за 3 месяца с нуля до 1,5 млн подписчиков.

[Кейс] Как создать самую крупную во вселенной компанию по продвижению в Instagram (30 агенств по миру и РФ).

Анна Черепанина.

Instagram-блогер, инвестор, путешественница.

Автор проекта «Деньги в Благости».

За год создала бизнес, о котором мечтала 6 лет.

Бесплатно раскрутила свой аккаунт с 400 до 80 000 подписчиков.

Эксперт по проведению марафонов в Инстаграме.

[Кейс] С 342 до 70 000 фанатов в Инстаграме за 1 год + более 500 тыс.выручки.

Иван Ламарев.

Автор проекта "Чтение характера по лицу".

За 1 год плотной работы вывел проект в ежемесячную прибыль в миллион рублей.

Ненасытный путешественник.

Посетил более 20 стран, имеет несколько бизнесов, которыми управляет удаленно, также консультирует крупный бизнес.

[Кейс] 1.5 млн руб. чистой прибыли в месяц, в сложной и новой нише "Чтение характера по лицу - Физиогномика", на любимом деле без лендингов, рассылок, реклам и прочих стандартных приемов, только за счет качества услуги.

Полный список спикеров и регистрация здесь >>>

Удачи!