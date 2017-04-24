Преимущество привязки YouTube канала к раскрученному аккаунту Twitter

Отправлено Сегодня, 17:01

SeeZisLab продолжает проводить эксперименты, проверяя на практике множество мифов и заблуждений о YouTube, которые распространяются среди пользователей в Сети. На этот раз мы проверим влияние привязки канала к раскрученному аккаунту в Twitter на его ранжирование в выдаче YouTube.

Для этого эксперимента разработчики взяли 2 виртуальные машины и зарегистрировали по 1 аккаунту на YouTube. На каждом аккаунте создали по 2 канала и создали 10 пар видеороликов для них. Все это они делали одновременно. Каналы прошли все обязательные этапы регистрации. Видео заливали парами, сразу на 2 канала. Все ролики в парах были одинаковыми по битрейту, тайтлу, разрешению, описанию, тегам и хронометражу. Отличием было только то, что один из каналов на YouTube, на который загружали видео, привязали к популярной странице в Twitter, а другой - нет.

После того, как ролики загрузили, позиции видео сняли в поиске YouTube. Видеофайлы разместились один за другим, неразрывно. Чтобы построить графики, те видео, которые шли в паре выше конкурента, получали 1 балл, а те, которые были ниже - 0 баллов.

(Рис.1)

Разница между двумя аккаунтами составила 60%, в пользу канала, который был привязан к Twitter. (Рис.1)

Первые 5 видеороликов постили в Twitter с YouTube аккаунта, который был к нему подвязан. Остальные видео не постили в Twitter. Посты в Twitter не повлияли на результаты эксперимента.

Разработчики проводили эксперимент 14 дней, каждый день анализируя информацию. В самом конце эксперимента показатели снизились с 60% до 10%. (Рис.2)

(Рис.2)

На картинке мы видим, как разместились каналы, которые задействовали в эксперименте. Канал Rosullivan привязали к Twitter, а Coanderson - нет. Позиции в выдаче у каналов отличаются друг от друга. Привязанный к Twitter канал был выше в поиске. (Рис.3)

(Рис.3)

Эксперимент показал, что привязка канала на YouTube к раскрученному аккаунту в Twitter никак не влияет на его позицию в поиске и ранжирование.

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