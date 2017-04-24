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"Монах и бес"

Автор темы lingvista, Сегодня, 16:02
фильм кино монах и бес рекомендую русское кино

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

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51
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 16:02

Посмотрели вчера "Монах и бес" Николая Досталя. Хочу порекомендовать всем, кто пропустил этот замечательный фильм.

 

Достойная игра актёров, умнО, прекрасный юмор, а уж сатира, диалоги, атмосфера, философия...

 

Каждый, видимо, поймёт своё. У всех своя призма восприятия, своя ступень развития. Категорию "не для всех" я бы не давала, как звучало порой в отзывах к фильму. Для всех. Всем нужна пища для ума. Всем нужна эволюция души. За тем и пришли сюда.

 

О чём фильм? О том, на что способна Любовь. О том, что Белое не проявится без Чёрного, наверное, тоже.

 

 

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