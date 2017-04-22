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Telegram: первый в России и СНГ онлайн-интенсив

Автор темы lingvista, Сегодня, 16:35
бизнес в интернете маркетинг telegram заработок онлайн

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

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51
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 16:35

Как и в природе, в интернет-маркетинге также действуют суровые законы эволюции. Сильные оставляют позади слабых. Быстрые - медленных. И нужно либо развиваться, либо принять поражение.

Всегда выигрывают те, кто быстрее других видят новые возможности.

25,26,27 апреля пройдёт первый в России и СНГ онлайн-интенсив по теме Telegram.

Система движется в сторону мобильности и скорости.

У вас есть 3-4 месяца до того, как в Телеграме появятся крупные игроки, чтобы сделать серьёзный рывок к серьёзным результатам.
 

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Цель интенсива по Telegram - дать Вам столько полезных знаний, чтобы через пару месяцев Ваш канал стал источником доходов как от клиентов, так и от рекламы.

 

Вы получите список инструментов, которые дают результаты без финансовых вложений.
Знание, как поддерживать высокую вовлечённость клиентов, чтобы они горели желанием читать вас ежедневно и, конечно же, покупать у Вас.
Объяснение, как грамотно использовать ботов в бизнесе, которые обеспечат не только интерактив, но и станут проводниками для ваших клиентов.

И это далеко не всё...

Единственное, что Вам нужно будет сделать после интенсива - написать контент-план для вашего аккаунта и внедрить те техники,
о которых будет идти речь на интенсиве >>>


Всем больших заработков!


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