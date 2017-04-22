Telegram: первый в России и СНГ онлайн-интенсив

Отправлено Сегодня, 16:35

Как и в природе, в интернет-маркетинге также действуют суровые законы эволюции. Сильные оставляют позади слабых. Быстрые - медленных. И нужно либо развиваться, либо принять поражение.



Всегда выигрывают те, кто быстрее других видят новые возможности.



25,26,27 апреля пройдёт первый в России и СНГ онлайн-интенсив по теме Telegram.



Система движется в сторону мобильности и скорости.



У вас есть 3-4 месяца до того, как в Телеграме появятся крупные игроки, чтобы сделать серьёзный рывок к серьёзным результатам.



Цель интенсива по Telegram - дать Вам столько полезных знаний, чтобы через пару месяцев Ваш канал стал источником доходов как от клиентов, так и от рекламы.

Вы получите список инструментов, которые дают результаты без финансовых вложений.

Знание, как поддерживать высокую вовлечённость клиентов, чтобы они горели желанием читать вас ежедневно и, конечно же, покупать у Вас.

Объяснение, как грамотно использовать ботов в бизнесе, которые обеспечат не только интерактив, но и станут проводниками для ваших клиентов.



И это далеко не всё...



Единственное, что Вам нужно будет сделать после интенсива - написать контент-план для вашего аккаунта и внедрить те техники,

о которых будет идти речь на интенсиве >>>





Всем больших заработков!