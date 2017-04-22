Telegram: первый в России и СНГ онлайн-интенсив

Как и в природе, в интернет-маркетинге также действуют суровые законы эволюции. Сильные оставляют позади слабых. Быстрые - медленных. И нужно либо развиваться, либо принять поражение.
Всегда выигрывают те, кто быстрее других видят новые возможности.
25,26,27 апреля пройдёт первый в России и СНГ онлайн-интенсив по теме Telegram.
Система движется в сторону мобильности и скорости.
У вас есть 3-4 месяца до того, как в Телеграме появятся крупные игроки, чтобы сделать серьёзный рывок к серьёзным результатам.
Цель интенсива по Telegram - дать Вам столько полезных знаний, чтобы через пару месяцев Ваш канал стал источником доходов как от клиентов, так и от рекламы.
Вы получите список инструментов, которые дают результаты без финансовых вложений.
Знание, как поддерживать высокую вовлечённость клиентов, чтобы они горели желанием читать вас ежедневно и, конечно же, покупать у Вас.
Объяснение, как грамотно использовать ботов в бизнесе, которые обеспечат не только интерактив, но и станут проводниками для ваших клиентов.
И это далеко не всё...
Единственное, что Вам нужно будет сделать после интенсива - написать контент-план для вашего аккаунта и внедрить те техники,
о которых будет идти речь на интенсиве >>>
Всем больших заработков!