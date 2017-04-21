Продажа Dedicated servers ( Дедики ) Все Страны

Приветствую! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers(дедики)!
В наличии только быстрые сервера с хорошей скоростью от 50 до 150 мбит для любых Ваших целей!Цены на дедики самые демократичные и гораздо ниже чем у конкурентов! 2$ за учетку с гарантированно админскими правами! Имеются дедики под разные страны! Список основных стран, которые есть в наличии:
Россия, Италия, Украина, Испания, Беларусь Нидерланды, Казахстан, ГерманияАнглия, ПольшаФранция, Австрия, Канада, Австралия, Бразилия, США. Страны пополняются ежедневно.
Гарантии:
На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов! Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетнуюзапись удалили, закрыли ? Это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возврата средств нет.
Стабильно высокая скорость:
Правила работы
1. Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.
2. Не занимаюсь настраиванием стороннего софта, русифицированием серверов, и прочих, не относящихся ко мне задач.
3. Обновление происходит каждый день.
4. Постоянным клиентам хорошие скидки.
5. Мы практически всегда online.
На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов! Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетнуюзапись удалили, закрыли ? Это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возврата средств нет.
Стабильно высокая скорость:
Правила работы
1. Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.
2. Не занимаюсь настраиванием стороннего софта, русифицированием серверов, и прочих, не относящихся ко мне задач.
3. Обновление происходит каждый день.
4. Постоянным клиентам хорошие скидки.
5. Мы практически всегда online.
Условия работы:
- Гарант приветствуется за ваш счет.
- Дедик только в одни руки.
- Гарантированная заявленная работоспособность сервера без траблов.
- Никакого обмана, все дедики соответствуют заявленным характеристикам.
- Гарант приветствуется за ваш счет.
- Дедик только в одни руки.
- Гарантированная заявленная работоспособность сервера без траблов.
- Никакого обмана, все дедики соответствуют заявленным характеристикам.
Мои контакты:
ICQ: 446635929
Telegram: @sapalis
Jabber: sapa@jabber.ru
E-mail: ilyalis.rabota@gmail.com
ICQ: 446635929
Telegram: @sapalis
Jabber: sapa@jabber.ru
E-mail: ilyalis.rabota@gmail.com