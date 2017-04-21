Продажа Dedicated servers ( Дедики ) Все Страны

Отправлено Вчера, 22:34

Приветствую! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers(дедики)!

В наличии только быстрые сервера с хорошей скоростью от 50 до 150 мбит для любых Ваших целей!Цены на дедики самые демократичные и гораздо ниже чем у конкурентов! 2$ за учетку с гарантированно админскими правами! Имеются дедики под разные страны! Список основных стран, которые есть в наличии:

Россия, Италия, Украина, Испания, Беларусь Нидерланды, Казахстан, ГерманияАнглия, ПольшаФранция, Австрия, Канада, Австралия, Бразилия, США. Страны пополняются ежедневно.

Гарантии:

На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов! Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетнуюзапись удалили, закрыли ? Это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возврата средств нет.

Стабильно высокая скорость:

Правила работы

1. Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.

2. Не занимаюсь настраиванием стороннего софта, русифицированием серверов, и прочих, не относящихся ко мне задач.

3. Обновление происходит каждый день.

4. Постоянным клиентам хорошие скидки.

5. Мы практически всегда online.

Условия работы:

- Гарант приветствуется за ваш счет.

- Дедик только в одни руки.

- Гарантированная заявленная работоспособность сервера без траблов.

- Никакого обмана, все дедики соответствуют заявленным характеристикам.

Мои контакты:

ICQ: 446635929

Telegram: @sapalis

Jabber: sapa@jabber.ru

E-mail: ilyalis.rabota@gmail.com