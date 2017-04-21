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Продажа Dedicated servers ( Дедики ) Все Страны

Автор темы sapa1213, Вчера, 22:34

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#1 sapa1213

sapa1213

    Новичок

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Отправлено Вчера, 22:34

Приветствую! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers(дедики)!
В наличии только быстрые сервера с хорошей скоростью от 50 до 150 мбит для любых Ваших целей!Цены на дедики самые демократичные и гораздо ниже чем у конкурентов! 2$ за учетку с гарантированно админскими правами! Имеются дедики под разные страны! Список основных стран, которые есть в наличии:
Россия, Италия, Украина, Испания, Беларусь Нидерланды, Казахстан, ГерманияАнглия, ПольшаФранция, Австрия, Канада, Австралия, Бразилия, США. Страны пополняются ежедневно.
Гарантии:
На все дедики дается гарантия 48 (!!!) часов! Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетнуюзапись удалили, закрыли ? Это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возврата средств нет.
Стабильно высокая скорость:
Правила работы
1. Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.
2. Не занимаюсь настраиванием стороннего софта, русифицированием серверов, и прочих, не относящихся ко мне задач.
3. Обновление происходит каждый день.
4. Постоянным клиентам хорошие скидки.
5. Мы практически всегда online.
Условия работы:
- Гарант приветствуется за ваш счет.
- Дедик только в одни руки.
- Гарантированная заявленная работоспособность сервера без траблов.
- Никакого обмана, все дедики соответствуют заявленным характеристикам.
Мои контакты:
ICQ: 446635929
Telegram: @sapalis
Jabber: sapa@jabber.ru
E-mail: ilyalis.rabota@gmail.com

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