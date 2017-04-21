К профессионалам: новый хостинг решит проблему?

Доброго дня, требуется совет профессионалов.
Вчера и сегодня продолжаются ддос атаки на сервер netdo.ru (он же конструктор на котором сделан мой сайт...)
Сам сайт доступен, работает как часы. НО!
В админку зайти не могу, так как админ панель для редактирования сайта находится на netdo.ru.
главная страница нетдо доступна, а вход в админ панель мне не доступен...
Что происходит, кто подскажет? Админы сервера глушат мой сайт, дабы обезопасить другие хостинги и сайты?
Сколько по времени это может продолжаться?
Я установил ssl сертификат сегодня... Но что конкретно он мне даст? Обезопасит ли?
и как зайти в админку, контактов админов netdo.ru нет нигде в интернете, группа в вк мертвая...
Будет ли решением перенести сайт на другой хостинг и какой посоветуете? И опять вопрос, если перенос на другой хостинг состоится, то как зайти в админку нетдо?))
с уважением, начинающий в seo