К профессионалам: новый хостинг решит проблему?

Отправлено Сегодня, 07:26

Доброго дня, требуется совет профессионалов.

Вчера и сегодня продолжаются ддос атаки на сервер netdo.ru (он же конструктор на котором сделан мой сайт...)

Сам сайт доступен, работает как часы. НО!

В админку зайти не могу, так как админ панель для редактирования сайта находится на netdo.ru.

главная страница нетдо доступна, а вход в админ панель мне не доступен...

Что происходит, кто подскажет? Админы сервера глушат мой сайт, дабы обезопасить другие хостинги и сайты?

Сколько по времени это может продолжаться?

Я установил ssl сертификат сегодня... Но что конкретно он мне даст? Обезопасит ли?

и как зайти в админку, контактов админов netdo.ru нет нигде в интернете, группа в вк мертвая...

Будет ли решением перенести сайт на другой хостинг и какой посоветуете? И опять вопрос, если перенос на другой хостинг состоится, то как зайти в админку нетдо?))

с уважением, начинающий в seo