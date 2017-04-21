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К профессионалам: новый хостинг решит проблему?

Автор темы Unicum78, Сегодня, 07:26

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#1 Unicum78

Unicum78

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Отправлено Сегодня, 07:26

Доброго дня, требуется совет профессионалов.

 

Вчера и сегодня продолжаются ддос атаки на сервер netdo.ru (он же конструктор на котором сделан мой сайт...)

 

Сам сайт доступен, работает как часы. НО!

В админку зайти не могу,  так как админ панель для редактирования сайта находится на netdo.ru. 

главная страница нетдо доступна, а вход в админ панель мне не доступен...

Что происходит, кто подскажет? Админы сервера глушат мой сайт, дабы обезопасить другие хостинги и сайты?

 

Сколько по времени это может продолжаться?

 

Я установил ssl сертификат сегодня... Но что конкретно он мне даст? Обезопасит ли?

 

и как зайти в админку, контактов  админов netdo.ru нет нигде в интернете, группа в вк мертвая...

 

Будет ли решением перенести сайт на другой хостинг и какой посоветуете? И опять вопрос, если перенос на другой хостинг состоится, то как зайти в админку нетдо?))

 

с уважением, начинающий в seo 

 

 


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