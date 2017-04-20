EssayTraffic - партнерка в essay edu нише под бурж - до 85% с продажи

Отправлено Сегодня, 09:56

Представляем Вашему вниманию нашу партнерскую программу (ПП) в education нише (essay, ессе, эссе) - EssayTraffic.com.



Клиентам сервиса предлагается купить эссе, рефераты, дипломные/курсовые работы, решить контрольные, задачи, тесты, а также отредактировать или вычитать их готовую работу помимо других видов услуг.



Нам нужен в основном студенческий трафик (люди 15-25 лет, которые учатся или проходят какие-либо курсы, где нужно сдавать письменные работы). Для Вас это уникальная возможность долгосрочного заработка, так как клиент, как правило, заказывает работы в течение всего срока обучения. Заказав работу, клиент закрепляется за Вами и приносит доход каждый раз, когда заказывает повторно.

Конверт-рейт в сезон достигает 7%. Активные Сезоны (high seasons) – март-май, сентябрь-декабрь.



В чем выгода для Вас, работая с нами:

1. Высокие комиссионные: 60-85% (до 100% как эксклюзивное предложение на апрель 2017) за первую покупку клиента и 10-35% за повторные покупки (ребиллы). Система гибкая, что делает возможным индивидуальный подход к каждому партнеру зависимо от показателей.



2. По статистике биллинга, средняя стоимость заказа $100. Но цены варьируются от $10 за самую простую одностраничную школьную работу до $3000 за крупную диссертацию.



3. Вы будете получать 10-35% с повторного заказа, ничего для этого не делая, потому что каждый клиент, как правило, держится пару лет пока учится. Неважно сколько повторных заказов сделает «Ваш» клиент (3, 10 или 50), вы будете «в доле» каждый раз.



4. Вы не будете уходить «в минус». Если клиент будет недоволен рефератом и попросит рифанд (refund), на Ваших комиссионных это не отразится, потому что не Вы отвечаете за качество услуг.



5. Минимальная порог на вывод $100. Выплачиваем по запросу, без каких-либо ограничений по количеству переводов за определенное время. Вы получаете все что заработали.



6. Реферальная система. Вы будете зарабатывать 5% от заработка ваших рефералов. Предложение «резиновое», зависит от заработка рефералов.

7. Вы будете иметь доступ к детальной статистике по клиентам и их заказам (количество, тип, стоимость, и т.д.)



8. Поддерживаем сервисы выплат PayPal, WebMoney, Payoneer и Wire Transfer.



9. Мы всегда на связи: скайп, почта, или удобный для Вас мессенджер. Все запросы обрабатываются в кратчайшие сроки, Ваш вопрос не оставят без внимания.



10. Мы предоставляем широкий инструментарий для партнеров: баннеры (для клиентов и рефералов), виджеты, киворды, и другие промо-материалы, необходимые чтобы развернуть рекламную кампанию нашего сервиса. По индивидуальному запросу можем предоставить то что будет нужно именно Вам.



Специальные бонусы!! ПП предлагает велкам-бонус $100 и $500 за первых 10 рефералов.

Давайте зарабатывать вместе! По всем вопросам обращайтесь

skype/email: klochkodenys@gmail.com