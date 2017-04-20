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Фотография

Как с помощью Яндекс Директа найти свою ЦА?

Автор темы Sova, Сегодня, 00:29

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#1 Sova

Sova

    Коммерсант

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40
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 00:29

У меня вопрос по поводу продвижения инфопродуктов.
 
Допустим курс по дрессировке собак можно рекламировать по ключевым словам "как дрессировать собаку", "обучение собак командам" и т.д. Курс по фотошопу можно продвигать по ключам "обучение фотошопу для начинающих", "уроки фотошопа для начинающих" и т.д. Таким образом эти курсы можно просто рекламировать по целевым ключевикам всем интересующимся данной темой в поисковике Яндекс. Тут все понятно.
 
Меня интересует, как рекламировать в том же директе курсы по увеличению дохода фрилансеров, которые предлагают свои услуги тем, кто зарабатывает с помощью интернета, например, услуги по созданию сайтов, услуги по seo-продвижению сайтов или продвижению с помощью контекстной рекламы, услуги по рерайтингу и копирайтингу, услуги по созданию и продвижению пабликов в соцсетях и т.д. и т.п.
 
Как с помощью директа находить уже работающих фрилансеров, если прямых ключей типа "как увеличить доход фрилансеру" нет, либо таких ключей очень мало?

Сообщение отредактировал Sova: Сегодня, 00:31

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