Как с помощью Яндекс Директа найти свою ЦА?

У меня вопрос по поводу продвижения инфопродуктов .

Допустим курс по дрессировке собак можно рекламировать по ключевым словам "как дрессировать собаку", "обучение собак командам" и т.д. Курс по фотошопу можно продвигать по ключам "обучение фотошопу для начинающих", "уроки фотошопа для начинающих" и т.д. Таким образом эти курсы можно просто рекламировать по целевым ключевикам всем интересующимся данной темой в поисковике Яндекс. Тут все понятно.

Меня интересует, как рекламировать в том же директе курсы по увеличению дохода фрилансеров, которые предлагают свои услуги тем, кто зарабатывает с помощью интернета, например, услуги по созданию сайтов, услуги по seo-продвижению сайтов или продвижению с помощью контекстной рекламы, услуги по рерайтингу и копирайтингу, услуги по созданию и продвижению пабликов в соцсетях и т.д. и т.п.