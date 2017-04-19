Advideo - партнерская программа с видеорекламой для вебмастеров

Отправлено Вчера, 16:06

Advideo предлагает партнерскую программу для вебмастеров с заработком на видеорекламе.



В партнерской программе вебмастера используют один из нескольких способов от Advideo для монетизации посещаемости сайтов.



Отчисления проводятся за показы рекламных роликов в размещаемом на страницах сайта плеере. Ставка начислений рассчитывается автоматически и зависит от ставок рекламодателей, качества трафика сайта и процента досмотра рекламных роликов.



О системе Advideo



Система управления видео рекламой работает с 2014 года и на данный момент насчитывает уже более 500 активно зарабатывающих сайтов. Каждому из них, система предоставляет единую базу видео-контента и партнерскую рекламу от крупнейших правообладателей на территории РФ и СНГ (от СТС, ТНТ, IVI, Tvigle, Pladform, Weborama и еще более 15 других).

Суммарное обслуживание рекламных показов превышает 120 миллионов ежемесячно.



Что получает партнер Advideo?



- Еженедельные отчисления, каждый понедельник, в Webmoney

- от 50% до 80% прибыли за выкуп трафика

- Удобный личный кабинет с прозрачной статистикой по доходам

- Оперативную техническую поддержку и помощь в настройке

- Быстрый старт монетизации (добавили сайт - прошли модерацию - начали зарабатывать)





Предлагаемые способы заработка для вебмастеров:

Рекламный блок с Autoplay

Автоматически запускающийся плеер с pre-roll рекламой, размещаемый в первом экране на страницах сайта. После трансляции рекламных роликов, запускается короткое видео (трейлер, мультфильм, телепередача от правообладателя)

Подходит для всех типов сайтов.

Доступен после регистрации в личном кабинете



Лицензионная видеотека правообладателей

Более 100 000 фильмов, тв-передач и сериалов со встроенной рекламой от ведущих правообладателей (IVI, Pladform, Megogo, Tvigle, Weborama и другие). Просто выбираете нужный фильм - вставляете на страницу и начинаете получать деньги за показы рекламы во время просмотра видео посетителями сайта.

Подходит для онлайн-кинотеатров и сайтов с видео.

Доступна после регистрации в личном кабинете



Автозамена (Автолегализация)

Подключаемый к сайту код, производящий автоматическую замену всех пиратских плееров на лицензионные из видеотеки Advideo.

Подходит для сайтов с большим количеством кинопроектов, решая задачу постоянной проверки работоспособности плееров и риска возникновений претензий от правообладателей с блокировкой сайта.

Подключается в личном кабинете после регистрации по ссылке



Онлайн-кинотеатр под ключ

Несколько шаблонов киносайтов на выбор с подключением к видеотеке и личным кабинетом с возможностью подключения доменом второго уровня (kino.yoursite.ru) к существующему сайту, либо созданию кинотеатра с нуля.

Подключается через запрос менеджеру поддержки support@advideo.ru, skype: support.advideo



Native Roll

Новый нативный формат трансляции видеорекламы, используемый в шапке сайта (Intop) или в центре новости или статьи (Inpage). В обоих случаях, рекламный ролик начинает проигрывание при попадании в зону видимости, раздвигая контент. После проигрывания сворачивается, не отвлекая посетителя сайта от просмотра страницы. В плеере используется автоуправление звуком (звук включается только при наведении курсором), автостарт-автостоп в зависимости от процента видимости плеера посетителем сайта.

Самый прогрессивный и эффективный формат видеорекламы на данный момент для крупных информационных ресурсов.

Подключается через запрос менеджеру поддержки support@advideo.ru, skype: support.advideo



Как происходит подключение сайта?



1. Проводите регистрацию по ссылке http://login.advideo...?m=registration

2. Подтверждаете регистрацию через уведомление по e-mail

3. Ожидаете прохождения модерации добавляемого сайта в систему (до 2 часов в рабочее время)

4. Переходите к настройкам в личном кабинете и выбираете желаемый формат

5. Сразу же начинаете зарабатывать на показах



Любые вопросы по подключению и условиям можно задать в этой теме, а также на почту support@advideo.ru, в skype: support.advideo или через форму обратной связи на сайте Advideo.ru