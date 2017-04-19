Ищу ИПешника или с разрешенным видом деятельности "Рекламные услуги"

Отправлено Сегодня, 14:23

Проблема такая: У меня Есть аккаунт в сервисе justclick. Создал я его несколько лет назад и сразу же зарегистрировался в их Партнерке. Так вот, разместил я несколько партнерских ссылок в интернет и забыл про акк на 2 года.

Две недели назад вспомнил про акк, зашел в него. Зашел, а там 25к руб. с лишним партнерских средств накапало. Видать какая то ссылочка удачно легла и на пассиве рефов нормальных привела. Так то приятно, но бабло это я выдернуть от них не могу.

По новым правилам justclick, они теперь средства переводят только на счета ИП и ООО а все деньги лежат на моем внутреннем счете в системе.

В связи с вышесказанным, ищу ИП или ООО на реквизиты которого я оформлю свой личный кабинет и запрошу вывод средств в размере 25000 с мелочью на ваш счет в банке. Вы соответственно за минусом налога и вашего скромного процента, отправите остатки средств на мою карту сбербанка. Рассмотрю кандидатов только с более менее нормальной репой на форуме.

Сообщение отредактировал HRuust: Сегодня, 14:29