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Ищу ИПешника или с разрешенным видом деятельности "Рекламные услуги"

Автор темы HRuust, Сегодня, 14:23

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#1 HRuust

HRuust

    Коммерсант

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  • 366 сообщений
45
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Стерлитамак
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 14:23

Проблема такая: У меня Есть аккаунт в сервисе justclick. Создал я его несколько лет назад и сразу же зарегистрировался в их Партнерке. Так вот, разместил я несколько партнерских ссылок в интернет и забыл про акк на 2 года.

 

Две недели назад вспомнил про акк, зашел в него. Зашел, а там 25к руб. с лишним партнерских средств накапало. Видать какая то ссылочка удачно легла и на пассиве рефов нормальных привела. Так то приятно, но бабло это я выдернуть от них не могу.

 

По новым правилам justclick, они теперь средства переводят только на счета ИП и ООО а все деньги лежат на моем внутреннем счете в системе.

 

В связи с вышесказанным, ищу ИП или ООО на реквизиты которого я оформлю свой личный кабинет и запрошу вывод средств в размере 25000 с мелочью на ваш счет в банке. Вы соответственно за минусом налога и вашего скромного процента, отправите остатки средств на мою карту сбербанка. Рассмотрю кандидатов только с более менее нормальной репой на форуме.


Сообщение отредактировал HRuust: Сегодня, 14:29

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