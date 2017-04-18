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Анализ SEO настройки вашего Лендинга по бартеру

Автор темы master284, Сегодня, 14:31

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#1 master284

master284

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Отправлено Сегодня, 14:31

Анализ SEO настройки вашего Лендинга  с точки зрения его  релевантности  относительно главного поискового запроса.

 

Рекомендации по улучшению релевантности  Лендинга и его SEO. Коротко и конкретно отвечу в личном сообщении через форму на этом форуме.

 

Что требуется для анализа:

 

Интернет адрес URL  вашего Лендинга + главный поисковый запрос, по которому Вы предполагаете, будет найден сам Лендинг.

 

Время для такого анализа  буду изыскивать исходя из своей занятости.  Конкретные сроки назвать  затруднительно.  

 

Почему только Лендинги,  стоящие в интернет?  Это даёт возможность быстрее сделать анализ, чем в остальных случаях, где это очень кропотливо.

 

Ответное действие Заказчика на мою выполненную работу - оставить свой комментарий  на сайте   http://infookno.ru/vse-stati  в любой категории публикаций,

 

которые написаны мной лично.

 

Удачи Вам  и доброго дня!

 

Андрей.

 

 


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