Анализ SEO настройки вашего Лендинга по бартеру

Отправлено Сегодня, 14:31

Анализ SEO настройки вашего Лендинга с точки зрения его релевантности относительно главного поискового запроса.

Рекомендации по улучшению релевантности Лендинга и его SEO. Коротко и конкретно отвечу в личном сообщении через форму на этом форуме.

Что требуется для анализа:

Интернет адрес URL вашего Лендинга + главный поисковый запрос, по которому Вы предполагаете, будет найден сам Лендинг.

Время для такого анализа буду изыскивать исходя из своей занятости. Конкретные сроки назвать затруднительно.

Почему только Лендинги, стоящие в интернет? Это даёт возможность быстрее сделать анализ, чем в остальных случаях, где это очень кропотливо.

Ответное действие Заказчика на мою выполненную работу - оставить свой комментарий на сайте http://infookno.ru/vse-stati в любой категории публикаций,

которые написаны мной лично.

Удачи Вам и доброго дня!

Андрей.