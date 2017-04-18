Перейти к содержимому

Фотография

Рисую дизайн Лендингов от 400 рублей

Автор темы master284, Сегодня, 12:55

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 master284

master284

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:55

Здравствуйте уважаемый Посетитель.

 

Что я для вас делаю:

Рисую Лендинги, устанавлю интерактивные элементы, аудио, видео, верстаю индексный файл, загружаю на хостинг что-то отдельно или всё это вместе.

 

Посмотреть мои работы как портфолио в действии  можете по этим адресам:

 

Лендинг для мастеров по ремонту газовых колонок:   http://infookno.ru/r...kolonok-xarkov/

 

Лендинг для мастеров по ремонту холодильников http://infookno.ru/r...lnikov-xarkove/

 

Лендинг по ремонту стиральных машин   http://infookno.ru/r...mashin-xarkove/

 

Лендинг продающий электронную книгу:    http://infookno.ru/b/

 

Обращаю внимание на SEO настройки

Попробуйте проверить релевантность каждого выше указанных Лендингов  на сервисе Мегаиндекс и Вам станет ясно, что настройка SEO в порядке. Обычно релевантность  составляет 80-90-100%. Проверочная фраза – Заголовок Лендинга.

 

Это залог автоматического продвижения в Топ.  Чтобы проверить это, наберите в Yandex  или  Google поиске Заголовок  последнего  лендинга "Используем интернет для заработка". Этотому Лендингу уже год. Остальные три лендинга очень свежие, они  прошли индексацию, но в поиске ещё не стоят.

 

Особенностями создания Лендингов  можно считать:

 

0) .Создание продающих текстов по формуле AIDA. – это делаете  Вы или Я  на договорных условиях.- главную роль  в сайте играет текст, на втором месте дизайн..

 

1). Просто отрисовка дизайна в PSD формате для последующей вёрстки от 400 руб.

 

2)  Количество экранов монитора (высота дизайна) – влияет на цену.

 

3). Отрисовка дизайна, вёрстка со вставленными интерактивными элементами (ссылками на ресурсы) - это готовая свёрстанная индексная страница   (index) с папкой рисунков  и готовая для загрузки на хостинг.  Вам остаётся загрузить всё это в корневую часть своего сайта или на любой хостинг. Рисунки и текст,  все ваши. Желательно пример, ресурса, что вам в нём нравиться. Стоимость всего объёма работ от 1000 руб.

 

4) Отрисовка дизайна, вёрстка,  с установкой аудио и видео плееров с записями на индексную страницу

 Для облегчения веса вашего Лендинга рекомендуется предварительно загрузить записи (формат MP3  и Ogg) на другой сервис и от туда брать только адОтрисовка дизайна, вёрстка,  с установкой аудио и видео плееров с записями на индексную страреса этих записей-- от 1500 руб.

 

5). Все аудио и видео записи воспроизводятся  и отражаются в браузерах FF ,  Хром, Опера. Выполняются на базе  HTML 5. В IE не отражаются.

 

6). Загрузка готового  лендинга на ваш хостинг только мной изготовленных.  Оплата договорная.

 

7).Оплата во всех случаях по факту выполнения работы, кроме загрузки на хостинг. Работа считается выполненной в виде  картинки и представленная вам  в PNG, JPEG  формате.

 

Оплата в системе Webmoney, Yandex деньги, Приват Банк.

 

На начальном этапе работы  предоставлю три варианта макета и три цветовых схемы дизайна. В дальнейшем смена согласованного  варианта на другой вариант, отпадает..

 

8). Если по факту выполнения работы  что- то не устраивает, можете не платить. Я без проблем.

 

10). Если Вы решили  задать вопрос,  уточнить схему  нашего взаимодействия,  пишите в форме обратной связи  с этого форума  в личном сообщении.

 

Удачи и хорошего дня!

 

Андрей. Вторник, 18  апреля, 2017 г.

 

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума