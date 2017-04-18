Рисую дизайн Лендингов от 400 рублей

Отправлено Сегодня, 12:55

Здравствуйте уважаемый Посетитель.

Что я для вас делаю:

Рисую Лендинги, устанавлю интерактивные элементы, аудио, видео, верстаю индексный файл, загружаю на хостинг что-то отдельно или всё это вместе.

Посмотреть мои работы как портфолио в действии можете по этим адресам:

Лендинг для мастеров по ремонту газовых колонок: http://infookno.ru/r...kolonok-xarkov/

Лендинг для мастеров по ремонту холодильников http://infookno.ru/r...lnikov-xarkove/

Лендинг по ремонту стиральных машин http://infookno.ru/r...mashin-xarkove/

Лендинг продающий электронную книгу: http://infookno.ru/b/

Обращаю внимание на SEO настройки.

Попробуйте проверить релевантность каждого выше указанных Лендингов на сервисе Мегаиндекс и Вам станет ясно, что настройка SEO в порядке. Обычно релевантность составляет 80-90-100%. Проверочная фраза – Заголовок Лендинга.

Это залог автоматического продвижения в Топ. Чтобы проверить это, наберите в Yandex или Google поиске Заголовок последнего лендинга "Используем интернет для заработка". Этотому Лендингу уже год. Остальные три лендинга очень свежие, они прошли индексацию, но в поиске ещё не стоят.

Особенностями создания Лендингов можно считать:

0) .Создание продающих текстов по формуле AIDA. – это делаете Вы или Я на договорных условиях.- главную роль в сайте играет текст, на втором месте дизайн..

1). Просто отрисовка дизайна в PSD формате для последующей вёрстки от 400 руб.

2) Количество экранов монитора (высота дизайна) – влияет на цену.

3). Отрисовка дизайна, вёрстка со вставленными интерактивными элементами (ссылками на ресурсы) - это готовая свёрстанная индексная страница (index) с папкой рисунков и готовая для загрузки на хостинг. Вам остаётся загрузить всё это в корневую часть своего сайта или на любой хостинг. Рисунки и текст, все ваши. Желательно пример, ресурса, что вам в нём нравиться. Стоимость всего объёма работ от 1000 руб.

4) Отрисовка дизайна, вёрстка, с установкой аудио и видео плееров с записями на индексную страницу

Для облегчения веса вашего Лендинга рекомендуется предварительно загрузить записи (формат MP3 и Ogg) на другой сервис и от туда брать только адОтрисовка дизайна, вёрстка, с установкой аудио и видео плееров с записями на индексную страреса этих записей-- от 1500 руб.

5). Все аудио и видео записи воспроизводятся и отражаются в браузерах FF , Хром, Опера. Выполняются на базе HTML 5. В IE не отражаются.

6). Загрузка готового лендинга на ваш хостинг только мной изготовленных. Оплата договорная.

7).Оплата во всех случаях по факту выполнения работы, кроме загрузки на хостинг. Работа считается выполненной в виде картинки и представленная вам в PNG, JPEG формате.

Оплата в системе Webmoney, Yandex деньги, Приват Банк.

На начальном этапе работы предоставлю три варианта макета и три цветовых схемы дизайна. В дальнейшем смена согласованного варианта на другой вариант, отпадает..

8). Если по факту выполнения работы что- то не устраивает, можете не платить. Я без проблем.

10). Если Вы решили задать вопрос, уточнить схему нашего взаимодействия, пишите в форме обратной связи с этого форума в личном сообщении.

Удачи и хорошего дня!

Андрей. Вторник, 18 апреля, 2017 г.