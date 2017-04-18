ВНИМАНИЕ! Срочно - всем владельцам интернет-магазинов!

Отправлено Сегодня, 00:51





Уважаемые коллеги, владельцы интернет-магазинов и просто предприниматели, продающие товары/услуги через Интернет!

БЕЗ обязательного использования при этом контрольно-кассовой техники (ККТ). Однако, уже летом текущего 2017 года, требования 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» станут строго обязательными для большинства российских интернет-предпринимателей. До сих пор, мы могли продавать наши товары/услуги через Интернетобязательного использования при этом контрольно-кассовой техники (ККТ). Однако, уже летом текущего 2017 года, требованиястанут строго обязательными для большинства российских интернет-предпринимателей.

С 1 июля 2017 в силу вступят штрафные санкции по отношению к тем компаниям и ИП, чья деятельность не будет соответствовать требованиям Закона . Теперь вся реализация товаров и услуг в обязательном порядке должна будет проходить через КАССУ, вне зависимости от того, как вы совершаете продажу – офлайн или онлайн. Каждый предприниматель должен выдавать чек за каждую оплату и передавать его плательщику в момент покупки. У каждого, кто подпадает под действие закона, должна быть касса с установленным внутрь фискальным накопителем и договор с оператором фискальных данных (ОФД).

Казалось бы, всё ничего, покупаем онлайн-кассу, регистрируем ее и - вперед, на амбразуру! Однако, сразу возникает вопрос - а КАК прицепить купленную кассу к интернет-магазину?

Поставить кассовый аппарат дома, посадить перед монитором тётеньку, которая будет внимательно, в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году) следить за продажами в вашем интернет-магазине и вручную дублировать каждую покупку, пробивая чек? Купить какую-то специфическую интернет-кассу и каким-то дивным образом подцепить ее к своему интернет-магазину, прямо из дома, и держать включенным свой компьютер и этот чудо-аппарат, опять же, в режиме 24/7/365 ?..

Явно - НЕТ! Ибо бредовость описанных выше вариантов лежит на поверхности...

Тогда, как же нам быть?!.

Итак, формулирую суть проблемы: если раньше интернет-магазины не были обязаны использовать ККТ, то с 1 июля 2017 года использование ККТ станет ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ(!!!) для всех интернет-магазинов. Однако, принцип торговли в интернет-магазине коренным образом отличается от принципа торговли в офлайне. Если в обычном магазине стоит физический кассовый аппарат и сидит живой человек, обслуживающий его (отбивающий чеки), то в интернет-магазине живых продавцов НЕТ , продажи осуществляются автоматически 24/7/365.

Т.о., обычные онлайн-кассы для обслуживания интернет-магазина в принципе и категорически НЕ ПОДХОДЯТ!

Даже если я, как владелец интернет-магазина, куплю и зарегистрирую сейчас онлайн-кассу, я просто не смогу ее использовать, так как совершенно непонятно – КАК ее подцепить к интернет-магазину и как затем использовать .

Для интернет-магазина требуется СЕРВЕРНОЕ решение – чтобы онлайн-касса стояла бы где-то на удаленном сервере, а мы – интернет-предприниматели, просто арендовали бы ее. Причем, такая серверная онлайн-касса должна быть заточена строго под онлайн-продажи, под работу именно интернет-магазинов.

Увы, но на текущий момент у нас имеется такая проблема: серверных онлайн-касс пока не существует в природе!

Да, ряд фирм заявили, что работают над этой проблемой и что постараются предоставить такие серверные онлайн-кассы в сжатые сроки, но…

Никаких гарантий нет, что эти разработки будут готовы до 1 июля 2017 года. А с 1 июля – вступает в силу Закон 54-ФЗ и если серверное решение так и не появится к этому сроку, начнутся массовые закрытия интернет-магазинов либо массовые штрафы тем их владельцам, кто магазин не закрыл и продолжает торговать БЕЗ онлайн-кассы (а штрафы там драконовские!!!)...

Словом, все сейчас сидят и тупо ЖДУТ – когда же появятся эти серверные онлайн-кассы и сервисы, позволяющие подключить к ним свой интернет-магазин онлайн.

Если они появятся-таки в ближайшие месяц-два, хорошо! А если НЕТ?!.

Друзья и коллеги!

А что ВЫ ЛИЧНО(!) думаете по этому поводу?

Что предпринимаете уже сейчас?

Пожалуйста, делитесь вашими мыслями, ссылками, идеями, решениями в комментариях...

Давайте коллективно, при помощи нашего "совместного разума" попробуем решить возникшую вдруг перед нами проблему!..