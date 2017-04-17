Беседа с психологом онлайн, услуги психолога онлайн

Отправлено Вчера, 22:23

Апатичность

Сей недруг тормозит, якорит, замедляет продвижение к целям и мечте. Аргументируя непонятно чем. Что такое апатия? Откуда берётся? Какова её природа? Не понимая, что это и к чему ведёт, занимаешься бездельем крайне периодически, порой от тоски бездельничаешь вероятно? Движение - жизнь! Хочешь жить, а не выживать, то двигайся, пробуй, действуй, не ленись, совершенствуй себя непрерывно, изучай и постигай что-то новейшее. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Интерес к чему-либо усиливается в процессе познания нового и тем самым побеждает праздность. Интересуйся неизведанным. Не откладывай на потом то, что можешь успеть сделать в настоящем времени. Вчера уже было, а завтра еще только будет. А вот сегодня и сейчас у тебя стабильно!

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