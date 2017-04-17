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Кейс на 40.000 рублей в месяц с YouTube

Автор темы YouTube2017, Вчера, 21:57

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#1 YouTube2017

YouTube2017

    Новичок

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Отправлено Вчера, 21:57

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Добрый день, форум! Замечали ли ты, как активно развивается Youtube? Это огромный пирог в медиапространстве. Ежедневно появляются тысячи новых авторов в погоне за фантиками! За зелеными фантиками :)
 
Кейс по серому каналу для англоязычной аудитории, который принесет вам кучу зеленых фантиков. АНГЛИЙСКИЙ ЗНАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 
 
== ЧТО Я ПОЛУЧУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ?
- КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ
- ПЕРВЫЙ КЕЙС С 5 ВИДАМИ МОНЕТИЗАЦИИ СЕРОГО КАНАЛА YOUTUBE 2017
- СКИДКУ В 39 % НА СЛЕДУЮЩИЙ КЕЙС!
- ЛИЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! ЛЮБОЙ ВОПРОС, ЛЮБОЙ КАПРИЗ.
- СПИСОК СОФТА(О НЕМ ЧАСТЕНЬКО УМАЛЧИВАЮТ)
- ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ.
 
== ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ?
- 2-3 ЧАСА В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ.
- ПРЯМЫЕ РУКИ.
- ВАМ НЕ НУЖНО ЗНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ, НО ЕСЛИ ТЫ ИМ ВЛАДЕЕШЬ, ТО ЭТО БУДЕТ БОНУСОМ. ТЫ НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЕШЬ.
 
== Я СМОГУ?
- Ты сможешь все!) Первый результат мотивирует тебя! Это не сложно и не требует финансовых вложений. 
 
== Я ЛЕНТЯЙ. ХОЧУ КНОПКУ "БАБЛО".
- Тогда почему ты еще не купил этот кейс? :) Это замечательная возможность использовать свой талант во благо самому себе!
 
 
== ОНО МНЕ НУЖНО?
 
Решать тебе. Вливать деньги в игры, сомнительные сайты, или же грамотно инвестировать и обеспечить себя пассивным заработком? Я помогу тебе в твоем начинание. 
 
== Я ТУТ ПОДУМАЛ. БЕРУ!
 
Отлично! Ты сделал правильный выбор! 
Ты можешь написать мне в личный сообщения на форум или же на мой mail:
 
Цена кейса: 780 рублей! А вот и первый подарок: я сделаю тебе скидку в 200 рублей за отзыв после покупки.
 
КОНТАКТЫ:
Или же пишите в ЛС на форуме!
ПОЧТА: aleksandrseveranin@gmail com
Skype: aleksandrseveranin
 
 
 
Готов ответить на все Ваши вопросы и буду рад видеть Вас в комментариях. 
 
 
Любви и мира Вам, друзья!

 


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