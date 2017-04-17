Кейс на 40.000 рублей в месяц с YouTube

Добрый день, форум! Замечали ли ты, как активно развивается Youtube? Это огромный пирог в медиапространстве. Ежедневно появляются тысячи новых авторов в погоне за фантиками! За зелеными фантиками
Кейс по серому каналу для англоязычной аудитории, который принесет вам кучу зеленых фантиков. АНГЛИЙСКИЙ ЗНАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
== ЧТО Я ПОЛУЧУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ?
- КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ
- ПЕРВЫЙ КЕЙС С 5 ВИДАМИ МОНЕТИЗАЦИИ СЕРОГО КАНАЛА YOUTUBE 2017
- СКИДКУ В 39 % НА СЛЕДУЮЩИЙ КЕЙС!
- ЛИЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! ЛЮБОЙ ВОПРОС, ЛЮБОЙ КАПРИЗ.
- СПИСОК СОФТА(О НЕМ ЧАСТЕНЬКО УМАЛЧИВАЮТ)
- ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ.
== ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ?
- 2-3 ЧАСА В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ.
- ПРЯМЫЕ РУКИ.
- ВАМ НЕ НУЖНО ЗНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ, НО ЕСЛИ ТЫ ИМ ВЛАДЕЕШЬ, ТО ЭТО БУДЕТ БОНУСОМ. ТЫ НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЕШЬ.
== Я СМОГУ?
- Ты сможешь все!) Первый результат мотивирует тебя! Это не сложно и не требует финансовых вложений.
== Я ЛЕНТЯЙ. ХОЧУ КНОПКУ "БАБЛО".
- Тогда почему ты еще не купил этот кейс? Это замечательная возможность использовать свой талант во благо самому себе!
== ОНО МНЕ НУЖНО?
Решать тебе. Вливать деньги в игры, сомнительные сайты, или же грамотно инвестировать и обеспечить себя пассивным заработком? Я помогу тебе в твоем начинание.
== Я ТУТ ПОДУМАЛ. БЕРУ!
Отлично! Ты сделал правильный выбор!
Ты можешь написать мне в личный сообщения на форум или же на мой mail:
Цена кейса: 780 рублей! А вот и первый подарок: я сделаю тебе скидку в 200 рублей за отзыв после покупки.
КОНТАКТЫ:
Или же пишите в ЛС на форуме!
ПОЧТА: aleksandrseveranin@gmail com
Skype: aleksandrseveranin
Готов ответить на все Ваши вопросы и буду рад видеть Вас в комментариях.
Любви и мира Вам, друзья!