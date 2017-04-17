Кейс на 40.000 рублей в месяц с YouTube

Отправлено Вчера, 21:57

Добрый день, форум! Замечали ли ты, как активно развивается Youtube? Это огромный пирог в медиапространстве. Ежедневно появляются тысячи новых авторов в погоне за фантиками! За зелеными фантиками

Кейс по серому каналу для англоязычной аудитории, который принесет вам кучу зеленых фантиков. АНГЛИЙСКИЙ ЗНАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

== ЧТО Я ПОЛУЧУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ?

- КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ

- ПЕРВЫЙ КЕЙС С 5 ВИДАМИ МОНЕТИЗАЦИИ СЕРОГО КАНАЛА YOUTUBE 2017

- СКИДКУ В 39 % НА СЛЕДУЮЩИЙ КЕЙС!

- ЛИЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! ЛЮБОЙ ВОПРОС, ЛЮБОЙ КАПРИЗ.

- СПИСОК СОФТА(О НЕМ ЧАСТЕНЬКО УМАЛЧИВАЮТ)

- ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ.

== ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ?

- 2-3 ЧАСА В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ.

- ПРЯМЫЕ РУКИ.

- ВАМ НЕ НУЖНО ЗНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ, НО ЕСЛИ ТЫ ИМ ВЛАДЕЕШЬ, ТО ЭТО БУДЕТ БОНУСОМ. ТЫ НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЕШЬ.

== Я СМОГУ?

- Ты сможешь все!) Первый результат мотивирует тебя! Это не сложно и не требует финансовых вложений.

== Я ЛЕНТЯЙ. ХОЧУ КНОПКУ "БАБЛО".

Это замечательная возможность использовать свой талант во благо самому себе! - Тогда почему ты еще не купил этот кейс?Это замечательная возможность использовать свой талант во благо самому себе!

== ОНО МНЕ НУЖНО?

Решать тебе. Вливать деньги в игры, сомнительные сайты, или же грамотно инвестировать и обеспечить себя пассивным заработком? Я помогу тебе в твоем начинание.

== Я ТУТ ПОДУМАЛ. БЕРУ!

Отлично! Ты сделал правильный выбор!

Ты можешь написать мне в личный сообщения на форум или же на мой mail:

Цена кейса: 780 рублей! А вот и первый подарок: я сделаю тебе скидку в 200 рублей за отзыв после покупки.

КОНТАКТЫ:

Или же пишите в ЛС на форуме!

ПОЧТА: aleksandrseveranin@gmail com

Skype: aleksandrseveranin

Готов ответить на все Ваши вопросы и буду рад видеть Вас в комментариях.

Любви и мира Вам, друзья!