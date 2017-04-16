Продувает новую дверь

Отправлено Сегодня, 20:35

Да, знакомому как-то поставили дверь совсем без уплотнителя, а он тоже сразу не проверил и потом бегал за этими мастерами, пытаясь доказать, что это их вина. А насчет вашего вопроса, если уплотнитель на месте, то возможно вам поможет что-то вроде этого: http://e-diz.ru/cata...zvukoizolyaciya - умный порог, приспособление, как раз для дополнительной герметизации.