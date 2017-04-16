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Продувает новую дверь

Автор темы Kakyan, Сегодня, 20:19

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Сообщений в теме: 3

#1 Kakyan

Kakyan

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:19

Есть такая проблема: недавно поставили новую дверь в офисе, но даже в закрытом состоянии очень сильно поддувает, что с этим можно сделать?

 

 


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#2 Salu

Salu

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:23

А какие двери ставили, они сейчас тоже разные бывают, есть чисто декоративные, а есть более основательные. Многое зависит и от производителя, в любом случае должна быть какая-то гарантия.


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#3 Vaanma

Vaanma

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:30

Надо смотреть на уплотнитель, если он вообще есть, а если есть, то какой, опять же от качества установки двери, тоже многое зависит. А кто устанавливал, нормальная фирма или халтурщики?


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#4 Lanyul

Lanyul

    Новичок

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Обычный
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Отправлено Сегодня, 20:35

Да, знакомому как-то поставили дверь совсем без уплотнителя, а он тоже сразу не проверил и потом бегал за этими мастерами, пытаясь доказать, что это их вина. А насчет вашего вопроса, если уплотнитель на месте, то возможно вам поможет что-то вроде этого: http://e-diz.ru/cata...zvukoizolyaciya - умный порог, приспособление, как раз для дополнительной герметизации.  


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