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Люди для озвучки.

Автор темы Salu, Сегодня, 19:54

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Сообщений в теме: 3

#1 Salu

Salu

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 19:54

Срочно нужны люди для озвучки небольших сообщений, предоставляет ли кто-то подобные услуги и где искать?

 

 


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#2 Vaanma

Vaanma

    Новичок

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  • 6 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:03

А что за сообщения нужно озвучивать? Если что-то небольшое и одноразовое, то вполне можно и самому, или знакомых попросить.

 

 


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#3 Kakyan

Kakyan

    Новичок

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  • 8 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:11

У меня один знакомый актер раньше подрабатывал на озвучке, но насколько я знаю, сейчас этим не занимается. Сейчас полностью ушел в театр и ни на что другое времени не хватает.


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#4 Lanyul

Lanyul

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Обычный
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Отправлено Сегодня, 20:16

Согласен, это работа для профессионалов, с хорошо поставленным голосом и четкой дикцией, а обычный человек, как правило, говорит не очень четко и на записи слова будут плохо различимы. Как-то не так давно искал себе аниматоров и наткнулся на сайт, который вам может пригодится: https://diktor24.ru/...skij-golos.html - там можно найти диктора для озвучки.  


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