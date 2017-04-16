Срочно нужны люди для озвучки небольших сообщений, предоставляет ли кто-то подобные услуги и где искать?
Перейти к содержимому
Отправлено Сегодня, 20:16
Согласен, это работа для профессионалов, с хорошо поставленным голосом и четкой дикцией, а обычный человек, как правило, говорит не очень четко и на записи слова будут плохо различимы. Как-то не так давно искал себе аниматоров и наткнулся на сайт, который вам может пригодится: https://diktor24.ru/...skij-golos.html - там можно найти диктора для озвучки.
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей