Помогая пользователям находить ответы на вопросы и решать разнообразные задачи, Яндекс старается показывать в результатах поиска те сайты, которые лучше справляются с этой задачей – то есть являются более удобными и информативными. Удобство и информативность сайта во многом зависит от текста, который пользователь видит на его страницах.
К сожалению, довольно часто тексты на страницах сайтов пишутся не для людей, а для поисковых роботов. В них много повторяющихся ключевых слов и неестественных речевых оборотов, но мало полезной информации. Мы называем такие тексты переоптимизированными и стараемся, чтобы страницы с такими текстами не ранжировались высоко в результатах поиска, отдавая предпочтение текстам, написанным для людей.
Недавно мы начали использовать в ранжировании Баден-Баден - новый алгоритм определения переоптимизированных страниц. В апреле мы переходим к следующему этапу работы с этим алгоритмом - начинаем использовать его для определения на сайте нарушения «Переоптимизация», при наличии которого все страницы сайта могут ранжироваться ниже. Информация о наличии этого и других нарушений поисковой лицензии отображается в Яндекс.Вебмастере в разделе «Диагностика» - «Безопасность и нарушения».
Рекомендуем вебмастерам отказаться от использования на своих сайтах текстов для роботов и повернуть тексты лицом к людям.
Команда Поиска
источник - https://yandex.ru/bl...heniya-na-sayte
Яндекс внедряет алгоритм «Баден-Баден»
#1
Отправлено Сегодня, 06:13
Помогая пользователям находить ответы на вопросы и решать разнообразные задачи, Яндекс старается показывать в результатах поиска те сайты, которые лучше справляются с этой задачей – то есть являются более удобными и информативными. Удобство и информативность сайта во многом зависит от текста, который пользователь видит на его страницах.
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