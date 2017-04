Google ввёл глобальную систему проверки новостей

Отправлено Сегодня, 04:53

Интернет-гигант Google запустил систему фактчекинга, которая должна помочь пользователям выявлять в информационном потоке сомнительные и заслуживающие доверия источники. Фактчекинг как таковой — это принятая в СМИ практика проведения проверки достоверности имеющихся сведений до их публикации.



В пресс-релизе Google говорится, что ежеминутно в сети появляются тысячи новых материалов, и количество онлайн-контента становится «несметным».



«К сожалению, не все материалы правдивы и имеют фактическое обоснование, что осложняет людям задачу отличения истины от выдумки».



С этой целью в середине октября 2016 года было объявлено о появлении функции фактчекинга в новостном агрегаторе Google News. Тогда эта опция была доступна только для пользователей приложений Google для iOS и Android на территории США и Великобритании.



Как сообщается в пресс-релизе Google, после оценки работы системы и получения обратной связи от пользователей и СМИ, в компании приняли решение расширить сферу действия фактчекинга на все запросы в новостном агрегаторе Google News, а также — на запросы в поисковике Google на всех языках.



Суть онлайн-фактчекинга заключается в следующем: после ввода запроса в поисковике Google или агрегаторе Google News рядом с материалами, в которых журналистами или специальными организациями была проведена проверка фактов, появится пометка Fact Check и соответствующий комментарий.



Теперь после ввода произвольного запроса в Google и Google News в поисковой выдаче будут иногда отображаться данные сайтов, занимающихся фактчекингом. Они будут сопровождаться комментарием по поводу запроса (кто его сделал) и выводом по итогам фактчекинга (например, правда — ложь, правдоподобно — неправдоподобно).







При этом в Google подчёркивают, что фактчекинг будет доступен не для каждого поискового запроса. Более того, компания сообщает, что по одному и тому же запросу разные источники могут сделать различные выводы.



Обращается внимание на то, что фактчекингом занимается не Google, а сторонние компании. И дополнительная информация предоставляется пользователям для того, чтобы они могли принимать более взвешенные решения. Предполагается, что дифференциация суждений различных источников должна помочь получить более ясную картину.



«Делая проверку фактов более заметной для пользователей в результатах поиска, мы полагаем, что люди довольно легко смогут анализировать и оценивать такой фактчекинг, формируя своё собственное, обоснованное мнение», — говорится в сообщении Google.



Помимо специализированных сайтов (PolitiFact, Snopes, FactCheck, etc.) на присоединение к процедуре глобального фактчекинга может претендовать любое издание, которое будет алгоритмически определено в качестве авторитетного источника информации. Также должен быть соблюдён ряд технических условий.



Сообщается, что к проекту фактчекинга уже присоединились 115 организаций по всему миру. Интересно, что среди них есть и мейнстримные медиа, например BBC, CNN, The Guardian, The New York Times и Associated Press. Наблюдатели не раз обвиняли эти СМИ в предвзятости.

Отмечается, что, если пользователь или организация не согласны с трактовкой какого-либо события, они могут обратиться к источнику, заявившему о достоверности или же ложности этого сообщения. В случае выявления недобросовестного или заведомо ложного использования системы фактчекинга Google может применить к нарушителю различные меры вплоть до исключения из поисковой выдачи.

Сейчас система фактчекинга на Западе в основном представлена как анализ высказываний политиков, в частности — в ходе избирательных кампаний, путём сравнения их с реальным положением дел или более ранними высказываниями тех же политиков.

Система фактчекинга в Google работает всего несколько дней, поэтому пока в ней сложнее подобрать какой-либо запрос, на который поисковик выдал бы информацию с маркировкой Fact Check, нежели наоборот. Но в компании оптимистично настроены на развитие системы.

Ранее Facebook анонсировал запуск в 14 странах специальной функции, которая поможет пользователям научиться выявлять фейки в своей ленте новостей.

Компания Марка Цукерберга озаботилась борьбой с фейковыми новостями во время предвыборной гонки в США. Против Facebook развернулась настоящая кампания по обвинению в пособничестве избранию Трампа путём распространения фейков в новостной ленте.

источник - https://russian.rt.c...-proverka-fakty