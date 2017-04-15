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ПРОДАЮ готовый бизнес\схему!

Автор темы Den Shark, Вчера, 22:13

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#1 Den Shark

Den Shark

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  • 8 935 сообщений
2 229
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:13

Из-за катастрофической нехватки времени ПРОДАЮ готовый бизнес\схему! 

26A0.png26A0.png26A0.pngЭТО НЕ КЕЙС! КЕЙСЫ ПРИДУМАЛИ ИНФОКЛОУНЫ И ПИШУТСЯ ОНИ ОБЩИМИ СЛОВАМИ! 26A0.png26A0.png26A0.png 

D83DDCCC.pngНе сетевой маркетинг, не mlm и не впаривание каталогов наивным лохам! 
D83DDCCC.png Не требует специального образования! 
D83DDCCC.png Запуск в любом городе с населением от 50000 - 100 000 человек; 
D83DDCCC.png Высокий спроси актуальность; 
D83DDCCC.png Готовые скрипты и схемы - "бери и делай"; 
D83DDCCC.png В стоимость входит ВСЕ необходимое из продукции для моментального запуска! 

D83DDCB0.pngЭто полностью готовый к запуску бизнес. Со всеми "подводными камнями" и тонкостями на которые вы бы потратили кучу времени и денег! 

26A0.pngЦена вопроса 41 000 рублей. 

blank.gif Бонусом отдам схему аналогов которой пока нет ни у кого - как раз к лету она будет "бомбой". 
Пишите в Л.С

 


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