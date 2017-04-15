Из-за катастрофической нехватки времени ПРОДАЮ готовый бизнес\схему!
ЭТО НЕ КЕЙС! КЕЙСЫ ПРИДУМАЛИ ИНФОКЛОУНЫ И ПИШУТСЯ ОНИ ОБЩИМИ СЛОВАМИ!
Не сетевой маркетинг, не mlm и не впаривание каталогов наивным лохам!
Не требует специального образования!
Запуск в любом городе с населением от 50000 - 100 000 человек;
Высокий спроси актуальность;
Готовые скрипты и схемы - "бери и делай";
В стоимость входит ВСЕ необходимое из продукции для моментального запуска!
Это полностью готовый к запуску бизнес. Со всеми "подводными камнями" и тонкостями на которые вы бы потратили кучу времени и денег!
Цена вопроса 41 000 рублей.
Бонусом отдам схему аналогов которой пока нет ни у кого - как раз к лету она будет "бомбой".
Пишите в Л.С