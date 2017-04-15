Отправлено Вчера, 22:13

Из-за катастрофической нехватки времени ПРОДАЮ готовый бизнес\схему!



ЭТО НЕ КЕЙС! КЕЙСЫ ПРИДУМАЛИ ИНФОКЛОУНЫ И ПИШУТСЯ ОНИ ОБЩИМИ СЛОВАМИ!



Не сетевой маркетинг, не mlm и не впаривание каталогов наивным лохам!

Не требует специального образования!

Запуск в любом городе с населением от 50000 - 100 000 человек;

Высокий спроси актуальность;

Готовые скрипты и схемы - "бери и делай";

В стоимость входит ВСЕ необходимое из продукции для моментального запуска!



Это полностью готовый к запуску бизнес. Со всеми "подводными камнями" и тонкостями на которые вы бы потратили кучу времени и денег!

Цена вопроса 41 000 рублей.



Бонусом отдам схему аналогов которой пока нет ни у кого - как раз к лету она будет "бомбой".

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