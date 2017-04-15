США - Северная Корея

Отправлено Вчера, 21:08

Китай выступил с официальным заявлением по КНДР - "Война начнется в любую минуту"







Конфликт КНДР и США практически неизбежен.

И для этого есть самая главная причина - риск "потерять лицо" для обоих участников: Корейцев и Американцев.



Чтобы избежать войны, КНДР должна пойти не только нa отмену очередного испытания ЯО, но и проявить готовность к переговорам по ликвидации своего ОМП и средств его доставки.



КНДР никогда не пойдёт на это.

Прежде всего - из соображений престижа и внутри страны, и в мире.

Программа по созданию ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет - единственное, чем КНДР могла вынудить Запад считаться с ней и получaть экономическую помощь.



Отказаться от этого - значит признать полную несостоятельность всего курса чучхэ.

Кроме развитых оборонных технологий там ничего нет.

Это демонтаж системы.



США в лице Трампа тем более не могут отказаться. Для Америки это национальный позор. Для Трампа - угроза нового витка межпартийной борьбы с целью отстранения от власти.

Команда демократов, добивающаяся отставки Трампа, категорически не хочет войны с КНДР. Это не цель и не приоритет для неоконсервативной части истеблишмента.



Но именно поэтому Трамп пойдёт на конфликт! Борьба с неоконами внутри страны для него - цель номер один, а победа в войне с КНДР будет мощнейшим козырем в этой борьбе.

Это хорошо понимают дальновидные китайцы, которые, по последним сведениям, прекратили все виды транспортных сообщений с КНДР. https://lenta.ru/new.../getting_there/



Скорее всего, - на днях, в течение следующeй недели (а, возможно, и на выходных) мы станем свидетелями первого в истории конфликта двух ядерных стран.

Учитывая характер Кима и ситуацию, в которой он оказался, применение ЯО вполне реально, причём именно с корейской стороны. Американцам хватает конвенционального оружия.

Удар по Сирии и особенно - последнее испытание сверхмощной бомбы в Афганистане должны показать самым недалёким, каковы намерения США. (с)

Сообщение отредактировал Р.В.С.Н.: Вчера, 21:11