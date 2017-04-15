создание баннеров с gif анимацией на заказ от 150 руб.

Здравствуйте Уважаемый Гость.
Могу предложить создание баннеров только с gif анимацией на заказ.
Размеры, вес по вашему ТЗ. Фото или рисованные, цветность картинки или только текст на прозрачном фоне влияют на вес капитально.
Демонстрация рабочего баннера на сайте в живую.
Оплата по факту выполнения в ВЕБ мани, любого наименования.
Если не подойдёт, можете не платить, без проблем, но и обращаться повторно не нужно.
Вам, конечно известно, что обычная стоимость изготовления баннеров в студиях на уровне 5-10 $.
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Спасибо, что оставались на странице и уделили внимание.
Примеры баннеров моего уровня смотрите на этой странице в портфолио в самом низу http://infookno.ru/uslugi
Вопросы задавайте с этого форума или со страницы обратной связи моего сайта.
Удачи Вам и доброго дня!
Андрей, суббота, 15 апреля, 2017г.