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создание баннеров с gif анимацией на заказ от 150 руб.

Автор темы master284, Сегодня, 06:02

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#1 master284

master284

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Отправлено Сегодня, 06:02

Здравствуйте Уважаемый Гость.

 

Могу предложить  создание  баннеров только с gif анимацией на заказ.

 

Размеры, вес по вашему ТЗ. Фото или рисованные, цветность картинки или только текст на прозрачном фоне влияют на вес капитально.

 

Демонстрация рабочего баннера  на сайте в живую.

 

Оплата по факту выполнения  в ВЕБ мани, любого наименования.

 

Если не подойдёт, можете не платить, без проблем, но и обращаться повторно не нужно.

 

Вам, конечно известно, что обычная стоимость  изготовления баннеров в студиях на уровне  5-10 $.

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Спасибо, что оставались на странице и уделили внимание.

 

Примеры баннеров моего уровня смотрите на этой странице в  портфолио в  самом низу   http://infookno.ru/uslugi

 

Вопросы задавайте с этого форума или со страницы обратной связи моего сайта.

 

Удачи Вам  и доброго дня!

 

Андрей, суббота, 15 апреля, 2017г.

 


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