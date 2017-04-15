создание баннеров с gif анимацией на заказ от 150 руб.

Отправлено Сегодня, 06:02

Здравствуйте Уважаемый Гость.

Могу предложить создание баннеров только с gif анимацией на заказ.

Размеры, вес по вашему ТЗ. Фото или рисованные, цветность картинки или только текст на прозрачном фоне влияют на вес капитально.

Демонстрация рабочего баннера на сайте в живую.

Оплата по факту выполнения в ВЕБ мани, любого наименования.

Если не подойдёт, можете не платить, без проблем, но и обращаться повторно не нужно.

Вам, конечно известно, что обычная стоимость изготовления баннеров в студиях на уровне 5-10 $.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спасибо, что оставались на странице и уделили внимание.

Примеры баннеров моего уровня смотрите на этой странице в портфолио в самом низу http://infookno.ru/uslugi

Вопросы задавайте с этого форума или со страницы обратной связи моего сайта.

Удачи Вам и доброго дня!

Андрей, суббота, 15 апреля, 2017г.