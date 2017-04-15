Создание Лендингов под ключ (500-1500) руб.

Отправлено Сегодня, 05:55

Здравствуйте уважаемый посетиель.

Посмотреть мои работы как портфолио в действии можете по этим адресам:

Лендинг продающий электронную книгу: http://infookno.ru/b/

Лендинг для мастеров по ремонту газовых колонок: http://infookno.ru/r...kolonok-xarkov/

Лендинг для мастеров по ремонту холодильников: http://infookno.ru/r...lnikov-xarkove/

Лендинг для мастеров по ремонту стиральных машин: http://infookno.ru/r...mashin-xarkove/

Попробуйте проверить релевантность каждого Лендинга на сервисе Мегаиндекс и Вам станет ясно, что настройка SEO в порядке. Обычно, она составляет 80-100%. Даже при хорошем дизайне, должно быть необходимое число слов для адекватной реакции ПС,

Это залог автоматического продвижения в Топ. Чтобы проверить это, наберите в Yandex или Google поиске название первого лендинга "Используем интернет для заработка". Этотому Лендингу уже год. Остальные 3 лендинга прошли индексацию недавно.

Особенностями создания Лендингов можно считать:

0) Создание продающих текстов по формуле АВИДА. - или Вы или Я. НА договорных условиях.- главное в сайте текст, на втором месте дизайн..

1). Просто отрисовка дизайна без интерактивных элементов (кнопок КупитЬ, ЗаказатЬ, подписаться) - чисто дизайн в PSD формате для последующей вёрстки от 500 руб.

2) Количество экранов монитора (высота дизайна). - чем больше экранов, тем дороже.

3). Дизайн с вставленными интерактивными элементами ( ссылками на ресурсы) - это готовая свёрстанная индексная страница (index) с папкой рисунков и готовая для загрузки на хостинг. Вам остаётся загрузить всё это в корневую часть своего сайта или на любой хостинг. от 1000 руб.

4). Дизайн с установкой аудио и видео плееров с записями на индексную страницу. Для облегчения вашего Лендинга рекомендуется предварительно загрузить записи (формат MP3 и Ogg) на другой сервис и от туда брать только адреса этих записей-- от 1500 руб.

5). Все аудио и видео записи воспроизводятся и отражаются в браузерах FF i Хром, Опера, в IE навигация не фиксируется.. Выполняются на базе HTML 5 тегов.

6). Оплата во всех случаях по факту выполнения работы.

7). Если по факту выполнения работы что то не устраивает, можете не платить. Я без проблем.

8). Если Вы решили уточнить схему нашего взаимодействия пишите в форме обратной связи infookno.ru/obratnaya-svyaz или с этого форума в личном сообщении.

Удачи и хорошего дня!

Андрей. суббота, 15 апреля 2017 г.

Сообщение отредактировал master284: Сегодня, 05:56