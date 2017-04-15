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Создание Лендингов под ключ (500-1500) руб.

Автор темы master284, Сегодня, 05:55

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#1 master284

master284

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Отправлено Сегодня, 05:55

Здравствуйте уважаемый посетиель.

 

Посмотреть мои работы как портфолио в действии  можете по этим адресам:

 

Лендинг продающий электронную книгу:    http://infookno.ru/b/

 

Лендинг для мастеров по ремонту газовых колонок: http://infookno.ru/r...kolonok-xarkov/

 

Лендинг для мастеров по ремонту холодильников:  http://infookno.ru/r...lnikov-xarkove/

 

Лендинг для мастеров по ремонту стиральных машин: http://infookno.ru/r...mashin-xarkove/

 

Попробуйте проверить релевантность каждого Лендинга на сервисе Мегаиндекс и Вам станет ясно, что настройка SEO в порядке. Обычно, она составляет 80-100%. Даже при хорошем дизайне, должно быть необходимое число слов для адекватной реакции ПС,

 

Это залог автоматического продвижения в Топ.  Чтобы проверить это, наберите в Yandex  или  Google поиске название первого лендинга "Используем интернет для заработка". Этотому Лендингу уже год. Остальные 3 лендинга прошли индексацию недавно.

 

Особенностями создания Лендингов  можно считать:

 

0) Создание продающих текстов по формуле АВИДА. - или Вы или Я. НА договорных условиях.- главное в сайте текст, на втором месте дизайн..

 

1). Просто отрисовка дизайна без интерактивных элементов (кнопок КупитЬ, ЗаказатЬ, подписаться) - чисто дизайн в PSD формате для последующей вёрстки от 500 руб.

 

2) Количество экранов монитора (высота дизайна). - чем больше экранов, тем дороже.

 

3). Дизайн с вставленными интерактивными элементами ( ссылками на ресурсы) - это готовая свёрстанная индексная страница   (index) с папкой рисунков  и готовая для загрузки на хостинг.  Вам остаётся загрузить всё это в корневую часть своего сайта или на любой хостинг. от 1000 руб.

 

4). Дизайн с установкой аудио и видео плееров с записями на индексную страницу. Для облегчения вашего Лендинга рекомендуется предварительно загрузить записи (формат MP3  и Ogg) на другой сервис и от туда брать только адреса этих записей-- от 1500 руб.

 

5). Все аудио и видео записи воспроизводятся  и отражаются в браузерах FF i  Хром, Опера, в IE навигация не фиксируется.. Выполняются на базе  HTML 5 тегов.

 

6). Оплата во всех случаях по факту выполнения работы.

 

7). Если по факту выполнения работы  что то не устраивает, можете не платить. Я без проблем.

 

8). Если Вы решили  уточнить схему  нашего взаимодействия  пишите в форме обратной связи  infookno.ru/obratnaya-svyaz  или с этого форума  в личном сообщении.

 

Удачи и хорошего дня!

 

Андрей. суббота, 15 апреля 2017 г.


Сообщение отредактировал master284: Сегодня, 05:56

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