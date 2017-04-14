Требуется Блокчейн Архитектор / Старший Разработчик для Ethereum

Отправлено Вчера, 20:08

Нужен Блокчейн Архитектор / Старший Разработчик протокола на базе Ethereum для создания системы контроля качества и безопасности в цепях поставок еды (протокол, токен и контракты). Наш сайт foodblockchain.xyz подробно описывает наше видение, имеющиеся прототипы и примеры применения наших технологий.



Наш стартап базируется в Инновационном Парке EPFL, при Федеральном Техническом Университете Швейцарии. У нас команда мировых экспертов в индустрии, поддержка от Правительства Швейцарии и амбициозный проект.



Мы ищем человека с системным мышлением, безлимитной креативностью и способностью создавать архитектуру процессов и системы, у которого есть амбиции строить решение для проблемы, которая может радикально изменить индустрию еды, создать новые коммерческие взаимоотношения и создать техническое решение для рынка с оборотами в десятки миллиардов долларов.



Опыт работы с Blockchain, Ethereum, Solidity, Rust, Ethereum Virtual Machine, и/или Full-Stack Development, Cryptography, P2P Networks, Distributed Databases обязателен.



Мы предлагаем солидную зарплату, работу в одном из самых успешных стартапов Швейцарии (и постепенно в Европе), прорывной проект и возможность получить долю от крипто-токена и/или совладение компанией при подписании долгосрочного контракта.



Шлите свое резюме/ГитХаб/портфолио и прочее на наш емайл - дальше будем общаться по скайпу.

Наш сайт foodblockchain.xyz