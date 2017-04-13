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Прямые трансляции Вконтакте с компьютера

Автор темы Сергей (ex-Gudvin), Сегодня, 18:54
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#1 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

    Админ

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 18:54

Прошлой осенью мы официально запустили закрытое тестирование прямых трансляций на аудиторию популярных игровых стримеров России и СНГ. Затем вышло приложение VK Live для создания мобильных трансляций с устройств на базе iOS и Android. Мы рады объявить, что теперь все пользователи и сообщества могут проводить прямые трансляции ВКонтакте при помощи компьютеров, ноутбуков и специального оборудования.

Нововведение позволяет в реальном времени делиться видео с экрана компьютера, окна игры или внешней камеры, проводить репортажи с использованием профессиональной техники, организовывать круглосуточные эфиры и многое другое.

Как это работает

 

Прямые трансляции ВКонтакте выглядят и работают как обычные видеозаписи: их можно добавить на страницу или в сообщество, отправить в личном сообщении, поделиться на стене или встроить на внешний сайт. Кроме того, как и обычные видеозаписи, они автоматически воспроизводятся в новостной ленте с выключенным звуком, привлекая к себе дополнительное внимание.
 

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В развёрнутом виде на сайте справа от плеера доступен чат, в котором зрители могут общаться друг с другом во время просмотра.

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Спустя несколько секунд после завершения трансляции можно посмотреть её повтор в том же окне плеера.

Как создать трансляцию

 

Чтобы создать прямую трансляцию с компьютера, нужно открыть полную версию ВКонтакте и перейти в раздел «Видеозаписи» нужной страницы или сообщества. После этого нужно нажать на кнопку «Трансляция» в правом верхнем углу страницы и далее следовать подсказкам на экране.

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Кроме того, для упрощённого запуска прямых трансляций ВКонтакте доступна специальная программа от стороннего разработчика — OBS для ВКонтакте.
 
Рекомендуем ознакомиться с нашей пошаговой инструкцией по созданию прямых трансляций с компьютера при помощи специального ПО.

Откуда узнают подписчики

 

Автор трансляции может включить оповещение о её начале, и после запуска эфира подписчики увидят соответствующее уведомление в шапке сайта («колокольчик»). Кроме того, трансляцию можно опубликовать на стене как обычное видео, и она появится в новостной ленте всех читателей страницы.
 

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Как зарабатывать

 

Авторы трансляций могут получать пожертвования от зрителей: чтобы поддержать своего любимого стримера, пользователь может нажать на кнопку «Поддержать» под плеером трансляции, указать денежную сумму и текст сообщения, после чего оно появится в прямом эфире. Помимо платных сообщений, можно выводить уведомления о новых подписчиках, а также пользователях, поделившихся трансляцией.
 
Подробнее про подключение пожертвований можно прочитать здесь.
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Кроме того, авторы трансляций, преодолевшие отметку в 250 тысяч подписчиков, могут участвовать в программе дистрибуции видеоконтента и зарабатывать на показах рекламы перед своими видео: для участия нужно отправить запрос в Поддержку.

В будущем мы планируем запустить и другие способы монетизации трансляций, о которых обязательно расскажем. Следите за новостями!


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