Перейти к содержимому

Фотография

Игорь Чурзин, с Днем Рождения!

Автор темы MichaelChernov, Сегодня, 12:04

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 MichaelChernov

MichaelChernov

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 1 076 сообщений
444
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:04

Игорь!

 

Поздравляю тебя с Днем твоего Рождения!

 

 

Желаю тебе здоровья, счастья и процветания твоему инфобизнесу!

 

maxresdefault.jpg


Сообщение отредактировал MichaelChernov: Сегодня, 12:06

  • 0

.

На правах рекламы

#2 Юрий Литовников

Юрий Литовников

    Свой человек

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 1 731 сообщений
801
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Калининград
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:03

И я поздравляю и желаю достатка во всём!


  • 0

#3 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

    Админ

  • Администрация
  • 5 647 сообщений
2 612
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 13:52

С Днём Рождения, Игорь!
  • 0

За возрождение нравственности в СМИ
Рекомендовано к изучению: Правила форума
Совершенству нет предела: как цитировать, как копипастить, как вставлять картинки

Кто счастлив, тот и прав. (Л. Н. Толстой)

#4 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 074 сообщений
698
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 14:51

С днюхой! Удачи во всем!)


  • 0

Курс «Запуск волны клиентов из Яндекс.Директ». Все фишки 2017 года!

#5 Игорь Чурзин

Игорь Чурзин

    Свой человек

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 940 сообщений
851
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Волгоград
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 15:27

Спасибо, друзья!

Рад что знаком с вами!


  • 2

#6 Максим (zateh)

Максим (zateh)

    Свой человек

  • Клиент Info-DVD.Ru
  • PipPipPipPipPip
  • 2 206 сообщений
2 334
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, Ессентуки
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 16:33

Игорь! Присоединяюсь к поздравлениям, счастья тебе, здоровья и конечно же УДАЧИ во всем!


  • 0

<< Подари жизнь деткам >>

<< СРОЧНО!!! Поможем малышке после операции >>

Обратно в Всяко-разно


Количество пользователей, читающих эту тему: 4

0 пользователей, 0 гостей, 1 скрытых пользователей


    Bing (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Всяко-разно
  4. Правила форума