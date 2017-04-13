Игорь Чурзин, с Днем Рождения!

Игорь!
Поздравляю тебя с Днем твоего Рождения!
Желаю тебе здоровья, счастья и процветания твоему инфобизнесу!
Сообщение отредактировал MichaelChernov: Сегодня, 12:06
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Отправлено Сегодня, 13:52
За возрождение нравственности в СМИ
Рекомендовано к изучению: Правила форума
Совершенству нет предела: как цитировать, как копипастить, как вставлять картинки
Кто счастлив, тот и прав. (Л. Н. Толстой)
Отправлено Сегодня, 14:51
С днюхой! Удачи во всем!)
Отправлено Сегодня, 16:33
Игорь! Присоединяюсь к поздравлениям, счастья тебе, здоровья и конечно же УДАЧИ во всем!
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