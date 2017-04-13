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Курс «Запуск волны клиентов из Яндекс.Директ». Секреты 2017!

Автор темы Бейдж Фактори, Сегодня, 11:25

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#1 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 074 сообщений
698
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:26

Курс «Запуск волны клиентов из Яндекс.Директ»

 

За последнее время в Я.Директе произошло много изменений. 
Рынок меняется, меняется и Директ - изменяются методы создания рекламы, 
на смену устаревшим методам приходят новые. 
 
На данный момент на рынке есть много курсов по Директу, в которых идет 
просто пересказ бесплатного раздела помощи Яндекс.Директа. 
Ценности в них очень мало.
 
Данный курс представляет собой рассказ о тонкостях и фишках работы в Яндекс.Директе 
и пошаговую модель создания продающих рекламных кампаний.
 
Я всегда старался не просто давать рекламу, а увеличивать продажи при уменьшении стоимости самой рекламы. 
Тут есть много наработанных фишек.
 
Весь свой опыт за 8 лет в самых разнообразных нишах я упаковал в данный курс.

 

Курс: http://direct-new.ru/


По случаю релиза курса скидка 50% действует 13-16 апреля!


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Курс «Запуск волны клиентов из Яндекс.Директ». Все фишки 2017 года!

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