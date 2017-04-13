Курс «Запуск волны клиентов из Яндекс.Директ». Секреты 2017!

Курс «Запуск волны клиентов из Яндекс.Директ»
За последнее время в Я.Директе произошло много изменений.
Рынок меняется, меняется и Директ - изменяются методы создания рекламы,
на смену устаревшим методам приходят новые.
На данный момент на рынке есть много курсов по Директу, в которых идет
просто пересказ бесплатного раздела помощи Яндекс.Директа.
Ценности в них очень мало.
Данный курс представляет собой рассказ о тонкостях и фишках работы в Яндекс.Директе
и пошаговую модель создания продающих рекламных кампаний.
Я всегда старался не просто давать рекламу, а увеличивать продажи при уменьшении стоимости самой рекламы.
Тут есть много наработанных фишек.
Весь свой опыт за 8 лет в самых разнообразных нишах я упаковал в данный курс.
Курс: http://direct-new.ru/
По случаю релиза курса скидка 50% действует 13-16 апреля!