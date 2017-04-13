Курс «Запуск волны клиентов из Яндекс.Директ». Секреты 2017!

Отправлено Сегодня, 11:26

Курс «Запуск волны клиентов из Яндекс.Директ»

За последнее время в Я.Директе произошло много изменений.

Рынок меняется, меняется и Директ - изменяются методы создания рекламы,

на смену устаревшим методам приходят новые.

На данный момент на рынке есть много курсов по Директу, в которых идет

просто пересказ бесплатного раздела помощи Яндекс.Директа.

Ценности в них очень мало.

Данный курс представляет собой рассказ о тонкостях и фишках работы в Яндекс.Директе

и пошаговую модель создания продающих рекламных кампаний.

Я всегда старался не просто давать рекламу, а увеличивать продажи при уменьшении стоимости самой рекламы.

Тут есть много наработанных фишек.

Весь свой опыт за 8 лет в самых разнообразных нишах я упаковал в данный курс.

Курс: http://direct-new.ru/

По случаю релиза курса скидка 50% действует 13-16 апреля!