INXY - выделенные сервера, сети доставки контента (CDN), облачные реше

Уважаемые форумчане!
Мы рады представить проект INXY!
INXY - уникальное место, где вы можете выбрать подходящий выделенный сервер, подключиться к сетям доставки контента (CDN), а также найти выгодное решение по хранению и резервированию данных (cloud storage).
Выберите INXY, и вы получите:
- Оплата по факту, без предоплаты и прочих платежей.
- Индивидуальные цены и конфигурация по вашему желанию - у нас есть то, что Вам нужно по самым выгодным ценам.
- Множество вариантов оплаты.
- Бесплатная грамотная консультация по любому вопросу.
Ваши преимущества при выборе выделенных серверов:
- Высокопроизводительные серверы DELL и SuperMicro со скидками до 50%!
- Датацентры: EvoSwitch и SwitchDC в Нидерландах, TierPoint и Equinix в США, DataPro в Москве, LuxConnect в Люксембурге
- Лучшие каналы Level3, GlobalCrossing, Telia, Deutsche Telecom, Tata Communications, IPTransit, IPTP Networks, PCCW Global, Cogent Communications.
- Широкий канал до 40 Gbps и скидки на трафик!
- До 8 бесплатных IP адресов.
Ваши преимущества при выборе CDN:
- Бесплатный тестовый период до 1 месяца.
- Решения от лучших CDN провайдеров: AhCDN, EdgeCast (Verizon), HighWinds, UCDN, CDNNow.
- Глобальное покрытие (включая Северную Америку, Европу, Азию, Австралию, Южную Америку, Россию и СНГ).
- Быстрое подключение - наши инженеры свяжутся с вами в кратчайшие сроки для настройки.
- Бесплатные руководства по подключению CDN, а также помощь на каждом этапе - от выбора до тонкой настройки.
Ваши преимущества при выборе услуги по хранению и резервированию данных:
- Высокая скорость доступа.
- Надежная защита данных от удаления или потери.
- Поддержка большинства языков программирования и стандартов.
- Широкие интеграционные возможности: CDN, Windows и Linux backup software, FTP, поддержка популярных CMS.
Прочие вкусности:
- Закажи сервер и наши специалисты перенесут контент бесплатно!
- Защита от DDOS и предотвращение проникновения в сеть.
- Сервис DNS от EdgeCast - выбирайте, если вам необходима безопасная и масштабируемая доставка данных, а также быстрая обработка запросов.
- SSL для CDN - мы принимаем к подключению к CDN ресурсы, защищенные по технологии SSL и помогаем все настроить.
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы здесь, на форуме, в livechat на сайте https://inxy.hosting/ или в скайпе inxy.com.