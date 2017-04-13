INXY - выделенные сервера, сети доставки контента (CDN), облачные реше

Отправлено Сегодня, 09:09

Уважаемые форумчане!



Мы рады представить проект INXY!

INXY - уникальное место, где вы можете выбрать подходящий выделенный сервер, подключиться к сетям доставки контента (CDN), а также найти выгодное решение по хранению и резервированию данных (cloud storage).



Выберите INXY, и вы получите:



- Оплата по факту, без предоплаты и прочих платежей.

- Индивидуальные цены и конфигурация по вашему желанию - у нас есть то, что Вам нужно по самым выгодным ценам.

- Множество вариантов оплаты.

- Бесплатная грамотная консультация по любому вопросу.

Ваши преимущества при выборе выделенных серверов:



- Высокопроизводительные серверы DELL и SuperMicro со скидками до 50%!

- Датацентры: EvoSwitch и SwitchDC в Нидерландах, TierPoint и Equinix в США, DataPro в Москве, LuxConnect в Люксембурге

- Лучшие каналы Level3, GlobalCrossing, Telia, Deutsche Telecom, Tata Communications, IPTransit, IPTP Networks, PCCW Global, Cogent Communications.

- Широкий канал до 40 Gbps и скидки на трафик!

- До 8 бесплатных IP адресов.

Ваши преимущества при выборе CDN:

- Бесплатный тестовый период до 1 месяца.

- Решения от лучших CDN провайдеров: AhCDN, EdgeCast (Verizon), HighWinds, UCDN, CDNNow.

- Глобальное покрытие (включая Северную Америку, Европу, Азию, Австралию, Южную Америку, Россию и СНГ).

- Быстрое подключение - наши инженеры свяжутся с вами в кратчайшие сроки для настройки.

- Бесплатные руководства по подключению CDN, а также помощь на каждом этапе - от выбора до тонкой настройки.

Ваши преимущества при выборе услуги по хранению и резервированию данных:



- Высокая скорость доступа.

- Надежная защита данных от удаления или потери.

- Поддержка большинства языков программирования и стандартов.

- Широкие интеграционные возможности: CDN, Windows и Linux backup software, FTP, поддержка популярных CMS.



Прочие вкусности:



- Закажи сервер и наши специалисты перенесут контент бесплатно!

- Защита от DDOS и предотвращение проникновения в сеть.

- Сервис DNS от EdgeCast - выбирайте, если вам необходима безопасная и масштабируемая доставка данных, а также быстрая обработка запросов.

- SSL для CDN - мы принимаем к подключению к CDN ресурсы, защищенные по технологии SSL и помогаем все настроить.

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы здесь, на форуме, в livechat на сайте https://inxy.hosting/ или в скайпе inxy.com.