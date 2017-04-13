Как увеличить число подписчиков в социальных сетях? (на основе личног

Отправлено Сегодня, 07:55

В наши дни активно растёт спрос на потребление интернет-контента. Следовательно, многие хотят привлечь внимание людей к своим проектам. Но не всем удается заинтересовать, а главное, сохранить многотысячную аудиторию. Я уже имею некоторые представления о том, как работает этот «рынок», поэтому ниже я вам расскажу, как правильно набирать подписчиков:

1. Размещайте свою информацию в «час-пик», когда у людей появляется время потреблять контент.

2. Один раз в месяц устраивайте опросы на тему того, как можно изменить ваш контент.

3. Для сохранения позитивного настроя разбавляйте свой контент юмористическими постами (в соотношении 1 к 5), даже если это и не является основной темой проекта.

4. Регулярно проводите конкурсы и розыгрыши, и не забывайте о предыдущих трех пунктах.

Эти несложные операции помогли мне увеличить число подписчиков вдвое за один месяц. Без всего вышеперечисленного вам придется немало потрудиться, чтобы раскрутить свою страничку. В будущем я планирую дополнять этот список новыми рекомендациями.

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