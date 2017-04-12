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Предлагаю купоны от гугла адвордс номиналом 2000 и ценой активации 500

Автор темы kupon2000, Вчера, 19:57

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#1 kupon2000

kupon2000

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 19:57

Хотите получить на счет google adwords 2000 руб. потратив всего 500 руб.? если ваш ответ "да", спешите писать по ссылке внизу и получить ваш первый купон!

 

 

Важно! отличие купонов на 2000 руб. от тех которые бесплатно раздает компания гугл в том, что эти купоны нужно пополнить всего на 500 руб. и вы получите 2000 руб. на счет, а бесплатные  купоны от гугла нужно пополнить на 2000 руб. и тогда получить те же 2000 руб.!

 

Вывод – эти купоны выгоднее в 4 раза!!!

 

Подробнее здесь https://vk.com/google_kupon2000_500

 

 


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