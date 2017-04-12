Перейти к содержимому

Фотография

Онлайн-проект "Перезагрузка фигуры за 21 день" дома

Автор темы Иван Погодин, Сегодня, 15:01

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Иван Погодин

Иван Погодин

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:01

Трехнедельный онлайн интенсив с Натали Маккей , целью которого является помочь участницам скинуть от 3 до 6 кг в домашних условиях, ежедневно тренируясь и выполняя все задания курса.
banner-reload.png
Ты получаешь:
Готовое меню на 3 недели (на каждый день)
Список продуктов, которые понадобятся для соблюдения меню
Система эффективных жиросжигающих тренировок (каждый день новая тренировка)!
Контроль за твоими результатами, ежедневная отчетность
Ответы на вопросы от Натали Маккей на протяжении всего курса
Состязание с другими участницами и сообщество, которое поможет достичь максимального результата - в самый короткий срок.

Курс рассчитан на занятия в домашних условиях.
Тренировки с весом собственного тела без оборудования.

Гарантированный результат при соблюдении всех условий участия - минус 3-6 кг за3 недели!

Оставляй заявку прямо сейчас!

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Конференции, семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы, коучинг


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (2)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Конференции, семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы, коучинг
  4. Правила форума