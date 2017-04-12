Онлайн-проект "Перезагрузка фигуры за 21 день" дома

Отправлено Сегодня, 15:01

Трехнедельный онлайн интенсив с Натали Маккей , целью которого является помочь участницам скинуть от 3 до 6 кг в домашних условиях, ежедневно тренируясь и выполняя все задания курса.



Ты получаешь:

Готовое меню на 3 недели (на каждый день)

Список продуктов, которые понадобятся для соблюдения меню

Система эффективных жиросжигающих тренировок (каждый день новая тренировка)!

Контроль за твоими результатами, ежедневная отчетность

Ответы на вопросы от Натали Маккей на протяжении всего курса

Состязание с другими участницами и сообщество, которое поможет достичь максимального результата - в самый короткий срок.



Курс рассчитан на занятия в домашних условиях.

Тренировки с весом собственного тела без оборудования.



Гарантированный результат при соблюдении всех условий участия - минус 3-6 кг за3 недели!



Оставляй заявку прямо сейчас!