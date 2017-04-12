Intuit Design - создание сайтов, и продвижение в интернете

Наша компания занимается созданием, и продвижением сайтов. Наш офис расположен в Казахстане, но география заказов весьма разнообразна: Москва, Питер, Новосибирск.
Мы можем:
• Создание сайтов всех видов: промо-сайты, магазины, корпоративные.
• Разработка нестандартных проектов, где требуется программирование своей CMS.
• Продвинуть сайт в поисковиках, с гарантией результата.
• Комплексный аудит, поддержка, и обучение
Портфолио Вы можете посмотреть наше портфолио на сайте - http://intuit-design.kz/
Цены, сроки, и формат сотрудничества
Цены и сроки согласуются индивидуально. Каждый проект имеет внушительный список возможностей: Админку, статистику, уникальный дизайн, корпоративную почту, добавление в яндекс, и.д.р функции.
Телефон: +7 771 173 88 88
Скайп: intuit-kz