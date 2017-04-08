Ищу партнеров для релиза курса по рекламе в Я.Директ

Отправлено Сегодня, 09:07

В Директе произошло столько изменений (смена аукциона, новое ранжирование, новая схема работы и создания рк), что все мои прошлые мануалы потеряли актуальность. И очень многие давно просят сделать новый курс.

И вот он практически готов.

Релиз запланирован на 12-13 апреля.

Упор делается на самую полную актуальность на данный момент.

Пошаговая инструкция + все секреты и фишки 2017 г.

По масштабу и качеству это мой второй подобный релиз после выхода первого курса в январе 2013 г.

Ищу партнеров, которые получат повышенный процент с продаж.

Интересуют те, у кого есть базы, которым был бы интересен подобный курс.

Те, у кого есть трафик, которому был бы интересен подобный курс.

Пишите:

info@direct-new.ru

https://vk.com/id5483729