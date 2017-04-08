Ищу партнеров для релиза курса по рекламе в Я.Директ

В Директе произошло столько изменений (смена аукциона, новое ранжирование, новая схема работы и создания рк), что все мои прошлые мануалы потеряли актуальность. И очень многие давно просят сделать новый курс.
И вот он практически готов.
Релиз запланирован на 12-13 апреля.
Упор делается на самую полную актуальность на данный момент.
Пошаговая инструкция + все секреты и фишки 2017 г.
По масштабу и качеству это мой второй подобный релиз после выхода первого курса в январе 2013 г.
Ищу партнеров, которые получат повышенный процент с продаж.
Интересуют те, у кого есть базы, которым был бы интересен подобный курс.
Те, у кого есть трафик, которому был бы интересен подобный курс.
Пишите:
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