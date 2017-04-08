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Ищу партнеров для релиза курса по рекламе в Я.Директ

Автор темы Бейдж Фактори, Сегодня, 09:07

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#1 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 069 сообщений
698
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:07

В Директе произошло столько изменений (смена аукциона, новое ранжирование, новая схема работы и создания рк), что все мои прошлые мануалы потеряли актуальность. И очень многие давно просят сделать новый курс.

 

И вот он практически готов.

Релиз запланирован на 12-13 апреля.

 

Упор делается на самую полную актуальность на данный момент.

Пошаговая инструкция + все секреты и фишки 2017 г.

 

По масштабу и качеству это мой второй подобный релиз после выхода первого курса в январе 2013 г.

 

Ищу партнеров, которые получат повышенный процент с продаж.

Интересуют те, у кого есть базы, которым был бы интересен подобный курс.
Те, у кого есть трафик, которому был бы интересен подобный курс.

 

Пишите:

info@direct-new.ru

https://vk.com/id5483729


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