Влияние домена на цены в Я.Директ

Отправлено Сегодня, 08:24

Яндекс хранит историю рекламы каждого конкретного домена. И не важно, в каком аккаунте шла эта реклама.

Если качество рекламы домена было низким, то для этого домена автоматически растет цена входа в те или иные блоки.

Из-за плохого качества для одного домена минимальная цена за клик в блоке гарантии может быть, к примеру - 10 руб., а для домена с хорошей статистикой - 3 руб.

Хорошее качество рекламы возвращаяет минимальные цены для домена.

Яндекс при ценообразовании учитывает статистику показателей качества за последние 28 дней хода рк.

На рынке ситуацию с завышенными ценами часто называют кармой домена.

Как проверить карму?

Берем и составляем объявление по несуществующей фразе (к примеру - авыакупыр) для домена, который никогда не рекламировался в Директе и смотрим на предлагаемые цены:

Вход в гарантию - 0.70.

Меняем на домен, который имеет историю размещения рекламы в Директе:

Цена входа в гарантию больше на 0.50.

Для каждого блока статистика собирается отдельно. Поэтому может быть так, что выросла цена входа в спецразмещение, а для гарантии нет.

Часто бывает так, что из-за очень плохого качества цены входа вырастают на десятки рублей.

Хорошее качество рекламы возвращаяет минимальные цены для домена.

Это особенно важно для тех, кто зарабатывает на партнерских программах. Получая партнерские ссылки, вы не должны рекламировать их напрямую, вы должны рекламировать собственный домен. Т.к. домен у партнерских ссылок один, его могут рекламировать десятки др. партнеров. А история собирается для домена и качество рекламы др. партнеров будет влиять на минимальные цены для вас.