Что значит удар США крылатыми ракетами по Сирии?

По-моему, дополнительные комментарии излишни...
Источник: cyberdengi.com
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Отправлено Вчера, 21:10
По-моему, дополнительные комментарии излишни...
Источник: cyberdengi.com
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Отправлено Вчера, 21:42
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Другие интересные мнения на этот счет от разных людей предлагаю постить в этой ветке...
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Буквально пару слов про сегодняшнюю истерику.
Начнем с простой констатации.
Если конкретный американский президент (точнее люди, которые принимают "президентские решения") действительно решат совершить монументальную глупость в виде прямого военного конфликта с Россией, то на это решение повлиять российское руководство не может никак. Вот вообще никак. Если влиятельные вашингтонские фанатики доведут эскалацию до точки кипения и размена ядерными ударами, то полагаю что некоторые "интернет-эксперты" смогут скрасить свои последние несколько часов или дней мучительного умирания от лучевой болезни мыслями о том, что они были правы, когда писали в интернете что "Трамп - плохой". Это вместо введения.
Теперь о конкретной ситуации.
Из американских СМИ известно, что в Вашингтоне обсуждался широкий набор возможных вариантов действий в Сирии, начиная от массированных ударов по всей военной и гражданской инфраструктуре (грубо говоря, "операция Ливия - 2") и заканчивая точечным ударом по одной авиабазе. - http://www.reuters.c...a-idUSKBN17823C
Из всех вариантов был выбран самый неэффективный с военной точки зрения, но который будет хорошо смотреться по ТВ. Насчет "низкой эффективности" - это не мое мнение, а мнение российского Министерства обороны.
Как известно, российскую сторону об ударе предупредили заранее по официальным каналам, явно с прицелом на то чтобы избежать российских жертв. - https://lenta.ru/new...peskov_channel/
Это же позволило эвакуировать значительную часть персонала и техники.
В сухом остатке итог атаки по данным российских военных:
- 6 МиГ-23, 6 погибших
- Полоса без повреждений
- Из 59 выпущенных США ракет до сирийской авиабазы долетело меньше половины (это при том что базу не охраняли российские ПВО, которые охраняют *российские* объекты в Сирии) - https://lenta.ru/new...04/07/tomogavk/
https://www.rt.com/n...ke-inefficient/
http://www.interfax.ru/world/557324
Администрация Трампа таким образом, скорее всего, пыталась решить несколько задач:
- Похоронить тему "Трамп - агент Путина", которая начала сильно мешать
- Укрепить имидж "Трамп - мачо, Трамп - не Обама, Трамп заставит всех уважать США"
- Оказать давление на председателя Си, с которым Трамп провел переговоры как раз после того как было принято решение об ударе. Для КНР важна северокорейская проблема, к которой США могут угрожать применить аналогичный подход
- Показать израильскому истеблишменту, что "Трамп - лучше чем Обама или Хиллари"
Насколько удалось решить эти задачи - вопрос открытый. Разве что восторженное заявление Нетаньяху по поводу ударов, говорит о том что израильской элите все понравилось.
При этом администрация Трампа (это легко увидеть в соцсетях) оттолкнула от себя довольно значительную часть своей электоральной базы, а многие лидеры общественного мнения (которые сыграли значительную роль в его победе) осудили его действия и обвинили в предательстве. С учетом того, что именно поддержка агрессивного и вооруженного (в прямом смысле) сегмента американского общества является важным элементом страховки Трампа от незаконного отстранения от власти (через импичмент в обход процедур, например), цену за сирийскую операцию можно считать довольно высокой.
Позиция КНР, отраженная в официальном заявлении МИД - "только политическое решение в Сирии + всем успокоиться и воздержаться от эскалации + нужно расследование ООН по химатаке" - http://www.globaltim...t/1041242.shtml
Если подтвердится информация, что визит Си в США будет урезан на один день, то все будет еще яснее. Вообще, ситуация может быть расценена именно как оскорбление и попытка публичного давления на Пекин, а Пекин этого сильно не любит.
Российский ответ — остановка действия меморандума по взаимодействию с США в Сирии (документ был подписан для того чтобы не было инцидентов между боевыми самолетами разных стран в сирийском небе) и "усиление сирийского ПВО на ключевых объектах сирийской армии" - http://www.rbc.ru/rb...a79472e87248f59
Если администрация Трампа остановится на этом, значит это действительно была "пиар-акция" (Пентагон и, что удивительно, представитель министерства обороны Великобритании, настаивают на том что это было не "начало кампании в Сирии", а "точечный ответ"), а вот если будет попытка полноценной военной интервенции или установки "бесполетной зоны", тогда можно будет считать что фундаментальной разницы между президентством Трампа и президентством Клинтон — действительно нет. Ждать осталось недолго.
P.S.: Кстати, выросшая нефть — это нам на руку. Немного страха, но без паники — идеальное для нас сочетание настроений на нефтяном рынке.
Оригинал взят у crimsonalter в Заметки на полях про "Вот и все, вот и нож в спину!"
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Отправлено Сегодня, 05:27
3. Российские военные в Сирии располагают одними из самых продвинутых зенитно-ракетных комплексов в мире -С-400 и С-300. Оба эти комплекса способны сбить крылатые ракеты, если будет принято такое решение.
Главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский считает, что Россия не могла перехватить американские ракеты «Томагавк», которыми США ударили по базе Шайрат.
«Возможности наших зенитно-ракетных комплексов, которые развернуты в Хмеймиме и в Тартусе, не позволяют перехватывать крылатые ракеты над авиабазой Шайрат», — заявил он.
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