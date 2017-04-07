Что значит удар США крылатыми ракетами по Сирии?

Отправлено Вчера, 21:10





Итак, только факты!

До атаки:

1. Аэродром Шайрат, уже около полугода используется сирийской армией как «отстойник», в котором ждет своего часа перед отправкой на утиль или разборку на запчасти старая и уже списанная военная техника ВС САР.

2. США по дипломатическим каналам предупредили Россию, что они собираются наносить удар. Россия предупредила сирийцев и они вывели основной состав с базы, а так же перебросили оттуда основную технику.

3. Российские военные в Сирии располагают одними из самых продвинутых зенитно-ракетных комплексов в мире -С-400 и С-300. Оба эти комплекса способны сбить крылатые ракеты, если будет принято такое решение.





Во время атаки:

1. В результате ракетного удара США были уничтожены 6 (шесть) самолетов МИГ-23, находящихся в ремонте, один находящийся на стадии утилизации транспортный винтовой самолет АН-26, у которого, по словам технического персонала базы, к моменту атаки уже были демонтированы крылья и силовая установка.

2. Помимо техники советского производства, в результате удара были уничтожены несколько транспортных малотоннажных самолетов иностранного производства. Так же по словам военнослужащих аэродрома, были уничтожены два топливозаправщика, несколько грузовиков, легковых автомобилей и трактор. По мнению специалистов, общий ущерб от ракетного удара составил не более 3–5 миллионов долларов США.

3. Евгений Поддубный, военный корреспондент Россия 24, прибыв на место, сообщил, что погибшие это мирные жители из соседнего с авиабазой села, т.е. военных на базе не было.

4. В то же время, пользуясь не хитрой математикой, становиться ясно, что для утилизации старой сирийской техники армия США потратила около 90 миллионов долларов.

5. При этом, как следует из данных объективного контроля, из 59 ракет своих целей достигла лишь каждая четвертая!!! Всего в район самого аэродрома Шайрат попало от 23 до 26 ракет.

После атаки:

1. В ближайшее время ВВС Сирии возобновят вылеты на позиции террористов с военного аэродрома Шайрат в провинции Хомс. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил в эфире телеканала Al Mayadeen губернатор провинции Таляль аль-Баррази.

2. Большинство сирийских самолетов удалось отвести от удара. По предварительным официальным данным, жертвами атаки американских военных стали 19 человек. Как сообщает агентство Sana, половина из них – мирные жители, в том числе четыре ребенка.

3. Руководство России теперь знает всех "шестерок", которые быстро переобуются, и всех союзников, с кем можно строить отношения.

4. Руководство России теперь знает действительное состояние армии США, которая давно не модернизировалась. Половина, а то и треть ракет - давно "протухли"!!!

5. США показало себя как истинный хозяин ИГИЛ и прочих "аля-террористических" организаций.

6. Турция второй раз за день переобулась: "Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что запросил переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС. Отмечается, что переговоры могут быть проведены на тему ситуации в Сирии.

7. Официальный Пекин отреагировал на действия США в Сирии: «Во-первых, позвольте мне сказать, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Президент Сирии Асад был избран сирийским народом, мы уважаем выбор народа Сирии в выборе их собственного лидера, в выборе собственного пути развития. Что касается Китая, то мы уважаем выбор, сделанный сирийским народом. Мы полагаем, что сирийский народ должен определять судьбу», — сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

8. На фоне обострившейся после ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Хомсе ситуации российские военные корабли перебрасываются к берегам Сирии. Новейший фрегат «Адмирал Григорович» с ракетами «Калибр» был замечен очевидцами при прохождении пролива Босфор.

По-моему, дополнительные комментарии излишни...



Источник: cyberdengi.com