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Student-Profit.net - монетизируем бурж эссе траф от 50% без потолка

Автор темы Student Profit, Сегодня, 18:53

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#1 Student Profit

Student Profit

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Отправлено Сегодня, 18:53

Уважаемые вебмастера и будущие партнёры! :)

 

Представляем вам партнёрскую программу под зарубежный студенческий траф Student-Profit.net. Попробуйте свои силы в ПП с новым подходом к её партнёрам!

Кто мы?
Мы работаем с западными студентами, которые заказывают написание различного типа работ на английском языке (эссе, курсовые, научно-исследовательские работы, бизнес планы и т.п.). Цены стартуют от $9 за страницу при среднем заказе в $150-200! У нас свой штат писателей, нет возвратов и недовольных клиентов.

Я топовый партнёр в другой ПП. Зачем мне что-то менять?
Топовые партнёры – трудоголики и знатоки своего дела, поэтому мы заботимся о них и предлагаем очень привлекательные условия:

  • Обязательное увеличение дохода (персональный процент для топовых адвертов);
  • Постоянные денежные бонусы, премии и розыгрыши призов;
  • Уникальные промо материалы по запросу;
  • Помощь в настройке компании;
  • Отзывчивая поддержка 24/7

 

Мы предлагаем лучшие условия, потому что:
Не секрет, что успех и прибыль партнёра зависят от сервиса, с которым он работает. Столь очевидный факт часто остаётся без внимания, создавая видимость «одинаковости партнёрок». В нише студенческого траффика, у нас нет конкурентов по качеству сервиса для клиентов

  • Все наши писатели - носители языка;
  • Нулевой процент жалоб и возвратов;
  • Работает автоматизированная защита от фрауда;
  • Бонусы и фишки, которые не предлагают другие;
  • Мощнейший сервер, рассчитанный на миллионы посетителей;
  • Прямая оплата без посредников (клиенты не платят комиссию);
  • Сайты с разной ценовой политикой (дешевле только у индусов).

 

Вы зарабатываете с Student-Profit, потому что у нас:

  • Минимальный процент возвратов оплат – менее 0,1%;
  • Среднее кол-во повторных заказов с клиента – 8;
  • Стоимость одного заказа – от 75$ до 2,000$;
  • Лучшее качество работ на рынке;
  • Быстрые решения всех вопросов;
  • Интересные лендинги и промо материалы;
  • Постоянные конкурсы, акции и достойные призы;
  • Выплаты по запросу любым удобным для вас методом;
  • Прозрачная и детальная статистика по вашему траффику.

 

Сколько?
Зарабатывайте

  • 50%/ 60%/ 70%/ VIP - за первый заказ;
  • 15%/ 20%/ 25%/ VIP - за повторный заказ;
  • 3%/ 4%/ …/ 8%/ VIP – реферальный доход.

 

Что мы предоставляем нашим партнерам?

  • Удобную и полную статистику с гибкой настройкой: детализированные отчёты по траффику, кампаниям, рефферам, конверсиям, заказам и доходу.
  • Промо материалы (ссылки, баннеры, кнопки, калькуляторы цен, шаблоны сайтов и ключевики), которые постоянно обновляются.
  • Раздел новостей и внутренние оповещения, постоянно держат Вас в курсе событий и последних тенденций.
  • Постоянные акции, розыгрыши и мероприятия – достойные призы, премии, повышение статуса активным партнерам. Спасут вас от рутины.
  • Активных и приятных саппортов, которые помогут в любой ситуации. От первых шагов в партнёрке до обсуждения и заключения персональных условий.

 

Контакты для связи:

Стучите ;)

ICQ: 691689193
Skype: StudentProfit
Форум: StudentProfit
Сайт: student-profit.net
E-mail: info@student-profit.net
Jabber(XMPP): StudentProfit@jabber.ru


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