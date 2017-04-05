Student-Profit.net - монетизируем бурж эссе траф от 50% без потолка

Уважаемые вебмастера и будущие партнёры!
Представляем вам партнёрскую программу под зарубежный студенческий траф Student-Profit.net. Попробуйте свои силы в ПП с новым подходом к её партнёрам!
Кто мы?
Мы работаем с западными студентами, которые заказывают написание различного типа работ на английском языке (эссе, курсовые, научно-исследовательские работы, бизнес планы и т.п.). Цены стартуют от $9 за страницу при среднем заказе в $150-200! У нас свой штат писателей, нет возвратов и недовольных клиентов.
Я топовый партнёр в другой ПП. Зачем мне что-то менять?
Топовые партнёры – трудоголики и знатоки своего дела, поэтому мы заботимся о них и предлагаем очень привлекательные условия:
- Обязательное увеличение дохода (персональный процент для топовых адвертов);
- Постоянные денежные бонусы, премии и розыгрыши призов;
- Уникальные промо материалы по запросу;
- Помощь в настройке компании;
- Отзывчивая поддержка 24/7
Мы предлагаем лучшие условия, потому что:
Не секрет, что успех и прибыль партнёра зависят от сервиса, с которым он работает. Столь очевидный факт часто остаётся без внимания, создавая видимость «одинаковости партнёрок». В нише студенческого траффика, у нас нет конкурентов по качеству сервиса для клиентов
- Все наши писатели - носители языка;
- Нулевой процент жалоб и возвратов;
- Работает автоматизированная защита от фрауда;
- Бонусы и фишки, которые не предлагают другие;
- Мощнейший сервер, рассчитанный на миллионы посетителей;
- Прямая оплата без посредников (клиенты не платят комиссию);
- Сайты с разной ценовой политикой (дешевле только у индусов).
Вы зарабатываете с Student-Profit, потому что у нас:
- Минимальный процент возвратов оплат – менее 0,1%;
- Среднее кол-во повторных заказов с клиента – 8;
- Стоимость одного заказа – от 75$ до 2,000$;
- Лучшее качество работ на рынке;
- Быстрые решения всех вопросов;
- Интересные лендинги и промо материалы;
- Постоянные конкурсы, акции и достойные призы;
- Выплаты по запросу любым удобным для вас методом;
- Прозрачная и детальная статистика по вашему траффику.
Сколько?
Зарабатывайте
- 50%/ 60%/ 70%/ VIP - за первый заказ;
- 15%/ 20%/ 25%/ VIP - за повторный заказ;
- 3%/ 4%/ …/ 8%/ VIP – реферальный доход.
Что мы предоставляем нашим партнерам?
- Удобную и полную статистику с гибкой настройкой: детализированные отчёты по траффику, кампаниям, рефферам, конверсиям, заказам и доходу.
- Промо материалы (ссылки, баннеры, кнопки, калькуляторы цен, шаблоны сайтов и ключевики), которые постоянно обновляются.
- Раздел новостей и внутренние оповещения, постоянно держат Вас в курсе событий и последних тенденций.
- Постоянные акции, розыгрыши и мероприятия – достойные призы, премии, повышение статуса активным партнерам. Спасут вас от рутины.
- Активных и приятных саппортов, которые помогут в любой ситуации. От первых шагов в партнёрке до обсуждения и заключения персональных условий.
Контакты для связи:
Стучите
ICQ: 691689193
Skype: StudentProfit
Форум: StudentProfit
Сайт: student-profit.net
E-mail: info@student-profit.net
Jabber(XMPP): StudentProfit@jabber.ru