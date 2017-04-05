Student-Profit.net - монетизируем бурж эссе траф от 50% без потолка

Отправлено Сегодня, 18:53

Уважаемые вебмастера и будущие партнёры!

Представляем вам партнёрскую программу под зарубежный студенческий траф Student-Profit.net. Попробуйте свои силы в ПП с новым подходом к её партнёрам!



Кто мы?

Мы работаем с западными студентами, которые заказывают написание различного типа работ на английском языке (эссе, курсовые, научно-исследовательские работы, бизнес планы и т.п.). Цены стартуют от $9 за страницу при среднем заказе в $150-200! У нас свой штат писателей, нет возвратов и недовольных клиентов.



Я топовый партнёр в другой ПП. Зачем мне что-то менять?

Топовые партнёры – трудоголики и знатоки своего дела, поэтому мы заботимся о них и предлагаем очень привлекательные условия:

Обязательное увеличение дохода (персональный процент для топовых адвертов);

(персональный процент для топовых адвертов); Постоянные денежные бонусы , премии и розыгрыши призов;

, премии и розыгрыши призов; Уникальные промо материалы по запросу;

Помощь в настройке компании;

Отзывчивая поддержка 24/7

Мы предлагаем лучшие условия, потому что:

Не секрет, что успех и прибыль партнёра зависят от сервиса, с которым он работает. Столь очевидный факт часто остаётся без внимания, создавая видимость «одинаковости партнёрок». В нише студенческого траффика, у нас нет конкурентов по качеству сервиса для клиентов

Все наши писатели - носители языка;

Нулевой процент жалоб и возвратов ;

жалоб и ; Работает автоматизированная защита от фрауда;

Бонусы и фишки, которые не предлагают другие;

Мощнейший сервер, рассчитанный на миллионы посетителей;

Прямая оплата без посредников (клиенты не платят комиссию);

Сайты с разной ценовой политикой (дешевле только у индусов).

Вы зарабатываете с Student-Profit, потому что у нас:

Минимальный процент возвратов оплат – менее 0,1%;

Среднее кол-во повторных заказов с клиента – 8 ;

; Стоимость одного заказа – от 75$ до 2,000$;

до 2,000$; Лучшее качество работ на рынке;

работ на рынке; Быстрые решения всех вопросов;

Интересные лендинги и промо материалы;

Постоянные конкурсы, акции и достойные призы ;

и достойные ; Выплаты по запросу любым удобным для вас методом;

Прозрачная и детальная статистика по вашему траффику.

Сколько?

Зарабатывайте

50%/ 60%/ 70% / VIP - за первый заказ;

/ VIP - за первый заказ; 15%/ 20%/ 25% / VIP - за повторный заказ;

/ VIP - за повторный заказ; 3%/ 4%/ …/ 8%/ VIP – реферальный доход.

Что мы предоставляем нашим партнерам?

Удобную и полную статистику с гибкой настройкой: детализированные отчёты по траффику, кампаниям, рефферам, конверсиям, заказам и доходу.

Промо материалы (ссылки, баннеры, кнопки, калькуляторы цен, шаблоны сайтов и ключевики), которые постоянно обновляются.

Раздел новостей и внутренние оповещения, постоянно держат Вас в курсе событий и последних тенденций.

Постоянные акции, розыгрыши и мероприятия – достойные призы, премии, повышение статуса активным партнерам. Спасут вас от рутины.

– достойные призы, премии, повышение статуса активным партнерам. Спасут вас от рутины. Активных и приятных саппортов, которые помогут в любой ситуации. От первых шагов в партнёрке до обсуждения и заключения персональных условий.

Контакты для связи:

Стучите

ICQ: 691689193

Skype: StudentProfit

Форум: StudentProfit

Сайт: student-profit.net

E-mail: info@student-profit.net

Jabber(XMPP): StudentProfit@jabber.ru