Качественные РФ Автореги ВК

Отправлено Сегодня, 16:12

Предлагаю вашему вниманию магазин качественных аккаунтов ВК:

mega-smm.ru​

7 пунктов, которыми отличаются наши аккаунты:

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1. Имеется большой пул приватных РФ IPV4 прокси. Аккаунты регистрируются 1к1 IP в сутки.

2. Перед выгрузкой на прилавок аккаунты проверяются либо снаружи(по ID), либо проф. чекером аккаунтов.

3. Аккаунты регистрируются на свои, и SIM-карты партнеров - НИКОГДА НЕ ПРОДАЕМ ВЗЛОМАННЫЕ АККАУНТЫ (ИХ НИКТО НЕ БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬ)!

4. Аккаунты заполняются из персональных отобранных вручную баз(фото, видео, музыки и пабликов) в соответствии с полом аккаунта.

5. Аккаунты регистрируются при помощи профессионального софта учитывающего все аспекты спам фильров ВК+грамотная настройка ПО.

6. Большой опыт в создании, поддержке и продвижении аккаунтов.

7. Аккаунты можно сделать ретривами, если не сразу их убивать, а дать отлежаться и проявить с них активность(общение+трафик). (Честно говоря, на данный момент не обладаю 100% алгоритмом перевода аккаунтов в ретрив, но я на пути к познанию, всем спасибо за внимание.)

Гарантии:

Персональный аттестат WebMoney: BL69

Отзывы и претензии оставляйте в этой теме.

Пожелания, вопросы и предложения в лс или по контактам на сайте магазина.

Замена аккаунтов производится в течении 15 мин. после покупки, проверяйте аккаунты сразу, со своей стороны я гарантирую, что выкладываю проверенные аккаунты, но от блоков никто не застрахован, по этому после покупки проверяйте свои аккаунты сразу, если вы напишите мне позднее, чем через 15 мин. после покупки - замены не будет!